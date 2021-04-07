"Güvenlik amiriyim" dedi, dolandırıcı çıktı - Son Dakika

İstanbul'da kurbanlarına sosyal medya platformu üzerinden ulaşarak kendisini "güvenlik amiri" olarak tanıtan dolandırıcı, iş bulma vaadiyle ağına düşürdüğü şahsı, sağlık raporu alacağını iddia ederek dolandırdı. Sultangazi'de buluştuğu dolandırıcıya unuttuğunu söyleyerek evraklarını vermekten son anda vazgeçen şahıs, sadece sağlık raporu parasını kaptırarak olayı ucuz atlattı.

Bağcılar'da yaşayan 40 yaşındaki Yılmaz Boral, yaklaşık 3 hafta önce işsiz kalınca sosyal medya platformları üzerinden iş aramaya başladı. Sosyal medya platformu üzerinden iş aradığına dair ilanlar paylaşan Boral'a kendisini "güvenlik amiri" olarak tanıtan bir kişi ulaştı. Bazı projeleri olduğunu söyleyen dolandırıcı, Boral'a çalışmak isteyip istemediğini sordu. Boral kendisine söylenen ilçelerin uzak olduğunu söyleyerek iş teklifini kabul etmedi. Dolandırıcı ise Boral'ı birkaç gün sonra tekrar aradı. ve taraflar Sultangazi'de meydanda buluştu. Boral, kendisinden istenen belgeleri unuttuğunu söyleyerek dolandırıcıya vermekten vazgeçti. Sağlık raporu için de hastaneye giden Boral, tanıdıkları olduğunu söyleyen dolandırıcıya bir miktar para verdi. Parayı alan dolandırıcı ortadan kaybolurken, bir süre bekleyen Boral, şahsın gelmemesi üzerine dolandırıldığını anladı. Kimlik bilgilerini içeren evrakları dolandırıcıya vermekten son anda vazgeçerek olayı ucuz atlatan Boral, dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz Boral başından geçenleri anlattı

Yaklaşık 3 hafta önce işsiz kalan ve sosyal medya platformları üzerinden iş arayan ve mağdur olan Yılmaz Boral ise başına gelenleri şöyle anlattı:

"Ben sosyal medya platformu olan Facebook üzerinden iş aradığıma dair ilanlar paylaşıyordum. Farklı bir sosyal medya kullanıcısı bana ulaştı ve bana güvenlik amiri olduğunu bazı projeleri olduğunu çalışmak isteyip istemediğimi sordu. İlk başta bahsettiği ilçeler bana uzak olduğu için iş teklifini kabul etmedim. Ben ilk iş teklifini kabul etmedim ve bu şahıs bana birkaç gün sonra tekrardan ulaştı ve bu sefer benim bulunduğum ilçe de bir iş olduğunu çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben bu sefer bana yakın olduğu için kabul ettim iş teklifini. Birkaç gün sonra Sultangazi meydanda bu kişi ile buluştuk benden bazı evraklar istemişti o evrakları yanımda getirdim. Sağlık raporu almak için özel bir hastaneye gittik özel hastanede bana arkadaşları olduğunu ve sağlık raporu ücretini önceden vermem gerektiğini söyledi. Bende istediği parayı çektim getirdim ve ona verdim. Şahıs işlemler için yukarı çıktı ancak geri gelmedi. Ben bu şekilde dolandırılmış oldum ancak bazı kullanıcılardan istedikleri evraklar ile kimlik bilgilerine ulaşıp daha fazla zarar verebiliyorlar. Şahıs ile ilgili emniyete suç duyurusunda bulundum. Şahsın bir çok olaydan sabıkası olduğunu öğrendim biran önce yakalanıp ceza almasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL