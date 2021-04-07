"Güvenlik amiriyim" dedi, dolandırıcı çıktı - Son Dakika

"Güvenlik amiriyim" dedi, dolandırıcı çıktı

07.04.2021 10:10

İstanbul'da kurbanlarına sosyal medya platformu üzerinden ulaşarak kendisini "güvenlik amiri" olarak tanıtan dolandırıcı, iş bulma vaadiyle ağına düşürdüğü şahsı, sağlık raporu alacağını iddia ederek dolandırdı.

İstanbul'da kurbanlarına sosyal medya platformu üzerinden ulaşarak kendisini "güvenlik amiri" olarak tanıtan dolandırıcı, iş bulma vaadiyle ağına düşürdüğü şahsı, sağlık raporu alacağını iddia ederek dolandırdı. Sultangazi'de buluştuğu dolandırıcıya unuttuğunu söyleyerek evraklarını vermekten son anda vazgeçen şahıs, sadece sağlık raporu parasını kaptırarak olayı ucuz atlattı.

Bağcılar'da yaşayan 40 yaşındaki Yılmaz Boral, yaklaşık 3 hafta önce işsiz kalınca sosyal medya platformları üzerinden iş aramaya başladı. Sosyal medya platformu üzerinden iş aradığına dair ilanlar paylaşan Boral'a kendisini "güvenlik amiri" olarak tanıtan bir kişi ulaştı. Bazı projeleri olduğunu söyleyen dolandırıcı, Boral'a çalışmak isteyip istemediğini sordu. Boral kendisine söylenen ilçelerin uzak olduğunu söyleyerek iş teklifini kabul etmedi. Dolandırıcı ise Boral'ı birkaç gün sonra tekrar aradı. ve taraflar Sultangazi'de meydanda buluştu. Boral, kendisinden istenen belgeleri unuttuğunu söyleyerek dolandırıcıya vermekten vazgeçti. Sağlık raporu için de hastaneye giden Boral, tanıdıkları olduğunu söyleyen dolandırıcıya bir miktar para verdi. Parayı alan dolandırıcı ortadan kaybolurken, bir süre bekleyen Boral, şahsın gelmemesi üzerine dolandırıldığını anladı. Kimlik bilgilerini içeren evrakları dolandırıcıya vermekten son anda vazgeçerek olayı ucuz atlatan Boral, dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz Boral başından geçenleri anlattı

Yaklaşık 3 hafta önce işsiz kalan ve sosyal medya platformları üzerinden iş arayan ve mağdur olan Yılmaz Boral ise başına gelenleri şöyle anlattı:

"Ben sosyal medya platformu olan Facebook üzerinden iş aradığıma dair ilanlar paylaşıyordum. Farklı bir sosyal medya kullanıcısı bana ulaştı ve bana güvenlik amiri olduğunu bazı projeleri olduğunu çalışmak isteyip istemediğimi sordu. İlk başta bahsettiği ilçeler bana uzak olduğu için iş teklifini kabul etmedim. Ben ilk iş teklifini kabul etmedim ve bu şahıs bana birkaç gün sonra tekrardan ulaştı ve bu sefer benim bulunduğum ilçe de bir iş olduğunu çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben bu sefer bana yakın olduğu için kabul ettim iş teklifini. Birkaç gün sonra Sultangazi meydanda bu kişi ile buluştuk benden bazı evraklar istemişti o evrakları yanımda getirdim. Sağlık raporu almak için özel bir hastaneye gittik özel hastanede bana arkadaşları olduğunu ve sağlık raporu ücretini önceden vermem gerektiğini söyledi. Bende istediği parayı çektim getirdim ve ona verdim. Şahıs işlemler için yukarı çıktı ancak geri gelmedi. Ben bu şekilde dolandırılmış oldum ancak bazı kullanıcılardan istedikleri evraklar ile kimlik bilgilerine ulaşıp daha fazla zarar verebiliyorlar. Şahıs ile ilgili emniyete suç duyurusunda bulundum. Şahsın bir çok olaydan sabıkası olduğunu öğrendim biran önce yakalanıp ceza almasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Güvenlik amiriyim dedi, dolandırıcı çıktı
Güvenlik amiriyim dedi, dolandırıcı çıktı
Güvenlik amiriyim dedi, dolandırıcı çıktı

Dolandırıcı, Sultangazi, İstanbul, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Güvenlik amiriyim' dedi, dolandırıcı çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 bin liralık telefon için 1'i çocuk 3 kişiyi yerde sürükledi! O anlar kamerada 2 bin liralık telefon için 1'i çocuk 3 kişiyi yerde sürükledi! O anlar kamerada AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz" Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı
Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi         
10:10
Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu, her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu, her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı         
09:47
18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı 18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı         
09:34
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı         
09:22
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
Survivor'da yarışmacılar yiyecek sakladı! Acun Ilıcalı, 5 ismin cezasını kesti Survivor'da yarışmacılar yiyecek sakladı! Acun Ilıcalı, 5 ismin cezasını kesti         
08:45
Tabut yetiştirilemeyen Brezilya'da koronadan bir günde 4 bini aşkın insan öldü Tabut yetiştirilemeyen Brezilya'da koronadan bir günde 4 bini aşkın insan öldü         
00:23
Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon         
23:41
Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı         
22:11
Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi         
20:03
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 10:27:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Güvenlik amiriyim" dedi, dolandırıcı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei