En tehlikeli oyun belli oldu! Hackerların yeni gözdesi - Son Dakika
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En tehlikeli oyun belli oldu! Hackerların yeni gözdesi

07.09.2022 19:59
En tehlikeli oyun belli oldu! Hackerların yeni gözdesi

Güvenlik araştırmacıları, hackerların saldırdığı başlıca oyunları sıraladı. Peki güvenlik açısından en tehlikeli oyun hangisi oldu?

Günümüzde 200 milyar dolar değere ulaşan oyun pazarı, kötü niyetli bilgisayar korsanlarının radarına girmiş durumda. Kaspersky araştırmacıları; PUBG, Minecraft, Roblox ve Call of Duty gibi popüler PC ve mobil oyunların tehlike altında olduğunu söyledi. Peki malware içeren oyunlardan nasıl korunabilirsiniz?

Hackerlar, malware dağıtmak için bu oyunları tercih ediyor

Kaspersky araştırmacıları tarafından yürütülen son çalışma, bilgisayar ve mobil pazardaki popüler oyunları ele aldı. Hackerların, popüler oyunları kullanarak çeşitli zararlı aktivitelerde bulunduğunu belirten uzmanlar, kötü amaçlı yazılımlara ve saldırıya uğrayan oyuncu sayısına dikkat çekti.

En tehlikeli oyun belli oldu! Hackerların yeni gözdesi

Yaklaşık bir yıl içerisinde 380 binden fazla oyuncunun bilgisayar korsanlarının ağına düştüğü belirtildi. Hackerların kullandığı başlıca yöntemler arasında ise sahte hile programları, bilgisayar performansını etkileyen yazılımlar ve çeşitli oyun kodları bulunuyor.

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Kaspersky'ın araştırmasına göre hackerların birincil tercihi Minecraft oldu. Temmuz 2021 ila Haziran 2022 döneminde 131 bin oyuncunun saldırılardan etkilendiği ve toplamda 23 binden fazla kötü amaçlı dosyanın bulunduğu belirtildi.

İkinci sırada ise özellikle 12 yaş altı çocuklar tarafından popüler olarak oynanan Roblox yer aldı. Araştırmanın sonuçlarına göre öne çıkan diğer oyunlar ise PUBG: Mobile, Need for Speed, Grand Theft Auto ve Call of Duty oldu.

En tehlikeli oyun belli oldu! Hackerların yeni gözdesi

Hackerların bu saldırılar sonucunda çeşitli aktivitelerde bulunduğu aktarıldı. Pop-up reklam gösteren yazılımlar, truva atları ve bilgisayarda gizlice kripto para birimi madenciliği yapan araçların popüler olarak kullanıldığı belirtildi.

Siz malware içeren tehlikeli oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Kaspersky, Roblox, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji En tehlikeli oyun belli oldu! Hackerların yeni gözdesi - Son Dakika

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