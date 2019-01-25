Güvenlik Arttı, Basmak Zorlaştı, Sahte Euro Azaldı!

AVRUPA ve Almanya'da dolaşıma sürülen sahte para miktarı ve sahte banknot sayısı ciddi oranda azaldı.

AVRUPA ve Almanya'da dolaşıma sürülen sahte para miktarı ve sahte banknot sayısı ciddi oranda azaldı. 2018 yılında Avrupa genelinde 31 milyon 400 bin euro sahte para yakalanırken, bu miktar 2017'de 36 milyon euroydu. 2018 yılında 563 bin adet banknot yakalanırken bu oran 2017 yılına göre yüzde 19 daha az. Almanya'da ise geçen yıl piyasada toplanan sahte banknot sayısı 58 bindi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 20 düşüş olduğunu gösteriyor.



3 MİLYON 400 BİN EURO KAYBEDİLDİ



Alman Merkez Bankasına göre sahte banknotların azalmasının temel nedeni banknotlarda artırılan güvenlik önemleri. Federal Merkez Bankası Başkanı Johannes Beermann "Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle sahte para basmak zorlaştı. Sahte para nedeniyle Almanya'da geçen yıl 3 milyon 400 bin euro zarar edildi. 2017 yılında bu miktar 4 milyon 100 bin Euro'ydu" dedi.

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