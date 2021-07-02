Üye Girişi
Güvenlik Bilimleri Enstitu Lisansüstü Eğitim Programlarına 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Öğrenci Alımı - Son Dakika

Güvenlik Bilimleri Enstitu Lisansüstü Eğitim Programlarına 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Öğrenci Alımı

02.07.2021 18:07
Güvenlik Bilimleri Enstitu Lisansüstü Eğitim Programlarına 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Öğrenci Alımı, System.String[]

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımı için kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımı için kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Sıra Tezli Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Puanı ALES (Sözel/EA) I. Öğretim Kontenjan II. Öğretim Kontenjan 1 Kamu Güvenliği 65 70 10 10 2 İstihbarat Araştırmaları 65 70 15 10 3 İstihbarat Araştırmaları (İngilizce) 80 70 15 10 4 Suç Araştırmaları 65 70 10 10 5 Ceza Adaleti 65 70 10 10 6 Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 80 70 15 10 7 Uluslararası Güvenlik 65 70 15 10

Sıra Doktora Programları Yabancı Dil Puanı ALES(Sözel- EA) Kontenjan I. Öğretim 1 Kamu Güvenliği 70 70 10 2 Uluslararası Güvenlik 70 70 10 3 Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 80 70 10 Başvuranların Lisans veya Yüksek Lisans derecelerini şu bölümlerden/programlardan almış olması şartı aranır:

• Antropoloji • Maliye

• Avrupa Birliği İlişkileri • Medya ve İletişim

• Basın ve Yayın • Politika ve Ekonomi

• Coğrafya • Psikoloji

• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri • Radyo ve Televizyon

• Ekonometri • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

• Ekonomi • Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

• Ekonomi ve Finans • Sinema ve Televizyon

• Enerji Yönetimi • Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler

• Felsefe • Siyaset Bilimi

• Gazetecilik • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

• Halkla İlişkiler • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

• Halkla İlişkiler ve Gazetecilik • Sosyal ve Siyasal Bilimler

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım • Sosyoloji

• Hukuk • Şehir ve Bölge Planlama

• İktisadi ve İdari Bilimler Programları • Tarih

• İktisat • Uluslararası Ekonomi

• İletişim • Uluslararası Ekonomik İlişkiler

• İletişim Bilimleri • Uluslararası Finans

• İnsan ve Toplum Bilimleri • Uluslararası İlişkiler

• İstatistik • Yeni Medya ve Gazetecilik

• İşletme • Yeni Medya ve İletişim

• İşletme Yönetimi • Yerel Yönetimler

• Kamu Yönetimi • Yönetim Bilimleri Programları

• Kültür ve İletişim Bilimleri • Güvenlikle İlgili Programlar

• Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Başvuru Tarihleri 26 Temmuz - 06 Ağustos 2021 Başvuru Yeri Güvenlik Bilimleri Enstitüsü/ANITTEPE Mülakat Sınav Tarihleri 16 - 20 Ağustos 2021 Kesin Kayıt ve Ders Seçimleri 13 - 17 Eylül 2021 Ders Ekle - Bırak 04 Ekim 2021 Güz Yarıyılı Başlangıcı 27 Eylül 2021

• Yukarıdaki her bir program için en fazla 3 kişilik özel öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

• Programlara başvurular şahsen yapılacaktır.

• Aday, Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Güvenlik Bilimleri Enstitüsündeki lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.

• Adaylar başvuru tarihleri arasında açılacak olan https://ais. pa. edu. tr/ linkinden başvuru bilgi formunu doldurarak alacakları başvuru bilgi formu dökümünü istenen belgeler ile birlikte Enstitüye teslim edeceklerdir. Herhangi bir sebeple başvuru yapamayan adaylar ile yabancı uyruklu adayların başvuruları şahsen Enstitüde yapılacaktır.

TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve yanında fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması)

• Başvuru tarihleri içerisinde diploma veya mezuniyet belgesi henüz düzenlenmemiş adayların öğrenci belgeleri ile başvuruları alınır. Bu belgeleri gireceği mülakat sınavı tarihine kadar ibraz edemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır ve başvuru ücretleri iade edilmez.

• 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş veya bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırarak mezun olmuş öğrenciler doktora programına başvurabilir.

2) Not Döküm Belgesi (Transkript) aslı, (Transkript/ not döküm belgesi 100'lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not ortalaması 100'lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteye ait dönüşüm tablosunu ibraz etmemeleri halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır),

3) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, gbe. pa. edu. tr/formlardokumanlar. html adresinden temin edilebilir. )

4) ALES veya GRE/GMAT Sonuç belgesi (26 Temmuz 2016 tarihinde veya sonrasında açıklanan ALES sonuç belgeleri kabul edilecektir. )

5) Türkçe yüksek lisans ve doktora programı başvurularında; YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir. )

• Türkçe doktora programlarına başvurularda; sınav sonuç belgesinde geçerlilik süresi belirtilmeyen yabancı dil sınavları için, 26 Temmuz 2016 tarihinde veya sonrasında açıklanan sınav sonuçları kabul edilecektir.

• Yüksek lisans programlarına başvurularda, lisans veya başka bir lisansüstü programının tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde bitirmiş olan adaylardan yabancı dil şartı aranmaz.

• İngilizce tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan sadece İngilizce dilinde sınav sonuç belgesi kabul edilecektir.

6) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı aslı ve fotokopisi,

7) Askerlik Durum Belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

8) Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi,

9) Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar için görev belgesi,

10) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlar için görev belgesi,

11) 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont,

12) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

Ülkeleri tarafından aday olmalarında sakınca olmadığı bildirilen, şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakat sınavında başarılı olan adaylar, eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb. ) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisinin ile not döküm belgesi (Transkript), (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması),

2) Not Döküm Belgesi (Transkript)

3) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, gbe. pa. edu. tr/formlardokumanlar. html adresinden temin edilebilir. )

4) Pasaportun aslı ve fotokopisi,

5) Başvurduğu programın türüne göre lisans veya yüksek lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş "tanınma belgesi",

6) Türkçe yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağladığını gösterir belge,

• Lisans veya başka bir lisansüstü programı Türkçe dilinde tamamlamış adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.

7) İngilizce tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan İngilizce dilinde YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi,

• Lisans veya başka bir lisansüstü programı İngilizce dilinde tamamlamış olan adaylardan İngilizce tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil şartı aranmaz.

• İngilizce tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.

8) Doktora programlarına başvurularda anadillerinden farklı olmak üzere, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir. )

• Doktora programlarına başvurularda, sınav sonuç belgesinde geçerlilik süresi bulunmayan sınavlar için sonuç açıklanma tarihi 26 Temmuz 2016 ve sonrası olan sonuç belgeleri kabul edilecektir.

9) 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont.

10) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması)

2) Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 31. Maddesi uyarınca kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı öğrenci belgesi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı.

3) Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi.

4) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı/Pasaport aslı ve fotokopisi,

5) 100 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yabancı uyruklu öğrenciler için 50 TL).

BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ

Alıcı Adı: Gölbaşı Mal Müdürlüğü

IBAN: TR 5600 0100 0743 0000 1000 5009 (Ziraat Bankası)

*Banka şubelerinden alınan dekontun açıklama kısmında;

• Ad-Soyad,

• T. C./Yabancı Kimlik/Pasaport Numarası ve

• "GBE Başvuru Ücreti" ibaresinin yazılması gerekmektedir.

Yüksek Lisans, İngilizce, Doktora, Lisans, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Güvenlik Bilimleri Enstitu Lisansüstü Eğitim Programlarına 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Öğrenci Alımı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu 19:17 Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı 18:47 Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor 18:08 Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti 17:56 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı 17:29 Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı 17:04 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin 16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu 16:03 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Mustafa Cengiz'den müjde! Vergi borcunun kaldırılmasıyla G.Saray'ın transfer tahtası açıldı Mustafa Cengiz'den müjde! Vergi borcunun kaldırılmasıyla G.Saray'ın transfer tahtası açıldı         
19:09
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı         
18:30
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi         
17:56
Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı         
17:48
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi         
16:05
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum         
15:06
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları         
14:36
Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında         
14:02
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 19:45:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik Bilimleri Enstitu Lisansüstü Eğitim Programlarına 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Öğrenci Alımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement