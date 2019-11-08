Son Dakika Haberleri: Güvenlik birimleri arasındaki rekabet Boko Haram ile mücadeleyi olumsuz etkiliyor
Son Dakika Güncel Güvenlik birimleri arasındaki rekabet Boko Haram ile mücadeleyi olumsuz etkiliyor

Güvenlik birimleri arasındaki rekabet Boko Haram ile mücadeleyi olumsuz etkiliyor

7 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon eksikliği ve rekabet Boko Haram terör örgütüyle mücadeleyi olumsuz etkiliyor.

Güvenlik birimleri arasındaki rekabet Boko Haram ile mücadeleyi olumsuz etkiliyor, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon eksikliği ve rekabet Boko Haram terör örgütüyle mücadeleyi olumsuz etkiliyor.


Maiduguri Barış ve Kalkınma Merkezinden Prof. Dr. Haruna Dlakwa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri arasındaki rekabet ülkenin kuzeydoğusundaki teröristlerle mücadeleye büyük zarar veriyor." ifadesini kullandı.


Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonların örgütle mücadelede etkili olmadığına dikkati çeken Dlakwa, askeri operasyonlardaki koordinasyon eksikliği ve bölge halkıyla iş birliği yapılmamasının örgütle mücadeleyi zayıflattığını belirtti.


2000'li yıllardan beri varlık gösteren Boko Haram'ın şiddet eylemleri nedeniyle ülkenin güvenlik problemleri yaşamaya devam edeceğine dikkati çeken Dlakwa, "Araştırmalar, güvenlik güçleriyle ile halk arasında güven eksikliğinin olduğunu gösteriyor." dedi.


Polis Genel Müfettişi Muhammed Adamu da "Polis yıllardır asker ile operasyonlara katılıyor ama mücadele için insanların güveni çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.


30 bin insan hayatını kaybetti


Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Boko Haram örgütünün 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 30 bin sivil ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.


Nijerya ordusu, Boko Haram'ın teknik olarak yenilgiye uğratıldığını açıklamasına rağmen örgüt üyeleri bu yılın başından bu yana 100'den fazla yerleşim yerine zarar verdi.


Son 3 ayda ise Boko Haram tarafından 10'dan fazla askeri üs ve sivil yerleşim yerine saldırı düzenlendi.


20 milyon kişinin yaşadığı ülkenin kuzeydoğusunda terörle mücadelede 20 bin asker ve 370 bin personel görev yapıyor.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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