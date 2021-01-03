Güvenlik ekiplerinin dikkati hırsızlığı önledi - Son Dakika

Güvenlik ekiplerinin dikkati hırsızlığı önledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı'na, sabaha karşı yapılan hırsızlık teşebbüsü, parkta görev yapan güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle önlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı'na, sabaha karşı yapılan hırsızlık teşebbüsü, parkta görev yapan güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle önlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, kamu malını çalmaya teşebbüs eden kişiler hakkında, yasal işlem başlatıldığını bildirildi. 2 Ocak sabahı saat 05.00 sıralarında, 3 kişi ellerinde kesici aletlerle Atatürk Kent Parkı'na girmek istedi. Atatürk Kent Park'ta görevli güvenlik görevlileri de, sesi duyunca olaya müdahale etti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle panikleyen hırsızlık şüphelilerinden 2'si kaçtı. 1 kişinin de elindeki kesici aleti alarak etkisiz hale getiren güvenlik görevlileri, şüpheli şahsı emniyet ekiplerine teslim etti. Kamu malına göz diken şüphelilerle ilgili yasal işlemin başlatıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı, 17 ilçedeki hizmet birimlerimizde güvenlik görevlilerimiz 24 saat görev yapmaktadır. Bu anlamda hırsızlık olayını engelleyen personelimize dikkatleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

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