Güvenlik Elemanları Berlin Havalimanlarını Kilitledi

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Arap Takımına Transfer Olan Garry Rodrigues'den Galatasaray'a Veda Mesajı

Asgari Ücretin Net 2 Bin 20 Lira Olmasının Ardından Asgari Ücretliye Bir Zam Daha Geldi