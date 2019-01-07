Son Dakika Haberleri: Güvenlik Elemanları Berlin Havalimanlarını Kilitledi

Güvenlik Elemanları Berlin Havalimanlarını Kilitledi

2 saat önce

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de Birleşik Hizmet Çalışanları Sendikası'nın (ver.di) çağrısıyla güvenlik elemanları uyarı grevi yaptı.

Güvenlik Elemanları Berlin Havalimanlarını Kilitledi, System.String[]
ALMANYA'nın başkenti Berlin'de Birleşik Hizmet Çalışanları Sendikası'nın (ver.di) çağrısıyla güvenlik elemanları uyarı grevi yaptı. Berlin'deki Tegel ve Schönefeld Havaalanlarında gerçekleşen grev, sabah saat 05.00'te başladı, 08.45'de sona erdi. Bu süre içinde çalışamayan güvenlik elemanları nedeniyle uçuşlar yapılamadı. Havaalanında yoğunluk ve birikim yaşandı. Tegel Havaalanı'nda 60 uçuş, Schönefeld Havaalanı'nda ise 20 uçuş olmak üzere toplam 80 uçuş yapılamadı. Lufthansa'ya ait sekiz uçuş iptal edilirken, Easyjet, Ryanair ve Aeroflot havayollarına ait çok sayıda uçak kalkış yapamadı.

23 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ İLGİLENDİRİYOR

Uyarı grevi, ver.di'nin toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine yapıldı. Ver.di ile işveren temsilcileri arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri bir süre önce tıkanmıştı. Taraflar ücret artışı konusunda fikir birliğine varamamıştı. 23 bin güvenlik görevlisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sendika temsilcileri 20 euro saat ücreti talep ederken, işveren temsilcileri bu talebi yüksek buluyor. Taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:50 

Berlin, Güncel
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