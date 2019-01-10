Güvenlik Görevlileri Almanya'da Hava Trafiğini Felce Uğrattı

ALMANYA'da güvenlik görevlileri üç havaalanında uyarı grevi yaptı.

ALMANYA'da güvenlik görevlileri üç havaalanında uyarı grevi yaptı. Birleşik Hizmet Sendikası ver.di'nin çağrısı ile Stuttgart, Düsseldorf ve Bonn/Kölln Havaalanlarında güvenlik görevlileri sabahın erken saatlerinden itibaren iş bıraktı. Üç havaalanında toplamda yüzlerce uçuş ya iptal edildi ya da gecikmeli yapılabildi.











KONTROL NOKTALARINDA KARGAŞA



Uyarı grevden 110 bin uçak yolcusu olumsuz etkilendi. Sendika yetkilileri, grevin başlamasıyla birlikte yolcu kontrol noktalarında büyük kargaşanın yaşandığını da duyurdu. Grevden sadece yolcular değil, kargo uçakları ile alanlara mal taşıyan TIR'lar da olumsuz etkilendi. TIR'ların taşıdığı kargoyu kontrol edecek görevlilerin çalışmaması üzerine kargo uçaklara yüklenemedi.











SIKINTILAR GECE BAŞLADI



Düsseldorf Havaalanı'nın gece uçuşları olmadığı için burada gece sorun çıkmadı ancak Bonn/Köln Havaalanı'nda sıkıntı anlar gece yarısından itibaren başladı. Burada planlanan 199 uçuştan 131'i iptal edildi. Düsseldorf'ta ise bugün için planlanan 570 iniş kalkıştan 350'sinin yapılamayacağı, Stuttgart'ta 270 iniş ve kalkıştan 125'inin iptal edileceği belirtiliyor. İniş ve kalkış yapamayacak uçak sayısının gün içinde de artması bekleniyor.

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