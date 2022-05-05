GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, SPOR TESİSLERİNE GİREN HIRSIZI YAKALADI - Son Dakika
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GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, SPOR TESİSLERİNE GİREN HIRSIZI YAKALADI

05.05.2022 12:25

DÜZCE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor tesislerine girerek demir malzemeleri çalmak isteyen kişi özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

DÜZCE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor tesislerine girerek demir malzemeleri çalmak isteyen kişi özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. 16 suçtan aranan Y.K. tutuklandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli özel güvenlik görevlileri, 18 Temmuz Spor Salonu'nun yanındaki spor tesisine bir kişinin girdiğini fark etti. Tenis kortu içerisindeki demir malzemeleri bir araya toplayan kişi özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Y.K.?yı gözaltına aldı. Daha önce kamu kurum ve kuruluşları ile park ve bahçelerden demir malzemeleri çalarak kayıplara karışan, 16 ayrı suçtan aranan Y.K. adliyeye sevk edildi. Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, SPOR TESİSLERİNE GİREN HIRSIZI YAKALADI
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, SPOR TESİSLERİNE GİREN HIRSIZI YAKALADI
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, SPOR TESİSLERİNE GİREN HIRSIZI YAKALADI
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, SPOR TESİSLERİNE GİREN HIRSIZI YAKALADI

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Türkiye şampiyonasında Mert Öztok Türkiye ikinci oldu Türkiye şampiyonasında Mert Öztok Türkiye ikinci oldu

gençlik, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, SPOR TESİSLERİNE GİREN HIRSIZI YAKALADI - Son Dakika


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