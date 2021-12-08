Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti - Son Dakika

ULUBATLI HASAN :

Kamyonların veya Tırların arkasından çarpma şeklinde kazalar çok oluyor.En son bir doktor bu tür kazaya kurban gitmişti, Bu ağır vasıta araçların arkasına bir tür SAĞLAM korkuluk, ama sağlam olarak takılsa ve mevzuata işlenip zorunlu hale getirilse belki bir nebze olsun çözüm olabilir. Bu tür tedbirleri devletin alması zor olmasa gerek Vatandaşlarına Allahdan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim.