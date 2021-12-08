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Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti - Son Dakika

Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti

08.12.2021 11:19

Edirne'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kişinin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi. Kişilerin cansız bedeni, çalıştıkları hastanenin morguna götürüldü.

Kapıkule Sınır Kapısı istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Hakkı Omarköy yönetimindeki 34 ZK 3427 plakalı otomobil, park halinde bulunan 33 AIF 344 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Hakkı Omarköy ve yanında bulunan mesai arkadaşı Ahmet Uygar Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENLERİ ÇALIŞTIKLARI HASTANENİN MORGUNDA

Jandarma ve nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden Omarköy ve Çolak'ın cansız bedeni, çalıştıkları hastanenin morguna götürüldü.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazayla ilgili tır sürücüsü G.Ç.'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaza yerinden kareler;

Güvenlik görevlilerinin acı sonu! Görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
Güvenlik görevlilerinin acı sonu! Görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
Güvenlik görevlilerinin acı sonu! Görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
Güvenlik görevlilerinin acı sonu! Görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
Güvenlik görevlilerinin acı sonu! Görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti

Otomobil, Jandarma, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Kamyonların veya Tırların arkasından çarpma şeklinde kazalar çok oluyor.En son bir doktor bu tür kazaya kurban gitmişti, Bu ağır vasıta araçların arkasına bir tür SAĞLAM korkuluk, ama sağlam olarak takılsa ve mevzuata işlenip zorunlu hale getirilse belki bir nebze olsun çözüm olabilir. Bu tür tedbirleri devletin alması zor olmasa gerek Vatandaşlarına Allahdan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti - Son Dakika
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