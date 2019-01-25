Son Dakika Haberleri: Güvenlik Görevlilerinin Sahiplendiği "Karakız" Hastanenin Maskotu Oldu

Güvenlik Görevlilerinin Sahiplendiği "Karakız" Hastanenin Maskotu Oldu

1 saat önce

Adıyaman'da kamyonetin çarpması sonucu bir bacağı kesilen ve güvenlik görevlilerince "Karakız" ismi takılan köpek, hastanenin maskotu oldu.

Adıyaman'da kamyonetin çarpması sonucu bir bacağı kesilen ve güvenlik görevlilerince "Karakız" ismi takılan köpek, hastanenin maskotu oldu.

Kentte yaklaşık 5 önce bir kamyonetin çarpması nedeniyle ön sol bacağı aracın lastiği altında kalan köpek, sahibi tarafından tedavisi için Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.

Doktorların yaşama döndürmeyi başardığı köpeğin bacağı, kangren oluştuğu için kesilmek zorunda kaldı.

Bir bacağı kesildikten sonra sahibince bırakıldığı hastanenin güvenlik görevlileri tarafından sahip çıkılan köpeğe siyah olduğu için "Karakız" adı konuldu.

Tüm ihtiyaçları güvenlik görevlilerince karşılanan ve hastanenin maskotu olan "Karakız", vatandaşların da sevgisini kazandı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olan Necdet Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin, inşaatından beri hastanenin önünde olduğunu söyledi.

Köpeğin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini ifade eden Gürsoy, "Karakız bize çok alıştı. Bizim yanımızdan ayrılmaz. Ekmek, süt ve mamasını eksik etmiyoruz. Köpeği gören vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Daha önce bacağına protez takıldı ama uyum sağlayamadığı için bu şekilde hayatını sürdürüyor." dedi.

Güvenlik personel sorumlusu Muhammed Cundullah Sitil de köpeğin uzun süredir, maskotu haline geldiği hastanenin bahçesinde yaşadığını belirtti.

Sitil, "Güvenlik görevlileri, köpeğin tüm ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılıyor. Ben de bu konuda kendilerine her türlü desteği veriyorum. Karakızı, bizden biriymiş gibi sahiplendik. Vatandaşlar da bizlere köpeğe sahip çıktığımız için olumlu tepkiler veriyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mahmut Rahvan ise "Köpek, hayvanlar içerisinde en sadık varlıktır. Güvenlik personeline köpeğe sahip çıktıkları için teşekkür ederim. Zaman zaman hastaneye geldiğimde köpeği görüyorum. Uzun yıllardır bu hastanenin önünde duruyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:55 Kaynak: AA

Adıyaman, Karakız, Güncel
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