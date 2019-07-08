Güvenlik görevlilerinin yeni arkadaşı tilki
56 dakika önce
Çankırı'da üniversite güvenlik görevlileri yanlarına gelen ve kendi elleriyle besledikleri tilkiyi arkadaş edindi.
Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:34 Kaynak: İHA
'da üniversite güvenlik görevlileri yanlarına gelen ve kendi elleriyle besledikleri tilkiyi arkadaş edindi.
Üniversite güvenlik görevlileri Uluyazı Kampüsü'nde kulübelerine zaman zaman gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar. Güvenlik görevlilerinin kulübelerini çeşitli zamanlarda ziyaret eden tilki görevlilerle hem arkadaşlık ediyor hem de karnını doyuruyor.
Tilkiyi besleyen güvenlik görevlisi Ahmet Yılmaz
, tilkinin bazen nöbet tuttuğu kulübeye geldiğini ifade etti.
Yılmaz, "Tilki belirli zamanlarda kampüs girişindeki kulübemizin yanına geliyor. Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar gelerek ellerimizle besliyoruz. Kendisine gösterilen ilgiyi hissedip bizden kaçmıyor" dedi. - ÇANKIRI
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