Güvenlik görevlisi amiri; sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış - Son Dakika

Güvenlik görevlisi amiri; sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış

06.05.2021 13:12
Güvenlik görevlisi amiri; sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış, System.String[]

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin iz sürerek 6 ilde piyasaya sahte para süren şebekeye yaptığı baskında, sahte paraların piyasaya sürülmesinde Kocaeli'deki bir firmanın güvenlik görevlisi amirinin aktif rol oynadığı ortaya çıktı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin iz sürerek 6 ilde piyasaya sahte para süren şebekeye yaptığı baskında, sahte paraların piyasaya sürülmesinde Kocaeli'deki bir firmanın güvenlik görevlisi amirinin aktif rol oynadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Gökçebey ilçesinde köylere seyyar ekmek dağıtımı yapan bir kişi, bir köyde kendisinden dört gündür ekmek alan şüphelinin her gün 50 TL'lik sahte banknotlar verdiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şüphelinin evine baskın düzenlendi. Baskında bir adet ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi.

Sahte paralarla misafirliğe gelmiş

Öte yandan jandarma ekiplerinin baskınında evde bulunan M.H. ve N.A.'nın da misafir olarak F.K.'nin evine geldikleri ortaya çıktı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geçen Nisan ayında Kocaeli'den Zonguldak'a geldiklerini ve yolculuk sırasında kullandıkları araca Zonguldak merkez, Gökçebey ilçesi, Düzce, Sakarya, Kocaeli'deki akaryakıt istasyonlarından 50 TL'lik sahte banknotlar ile akaryakıt aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin Gökçebey ilçesinde de toplam 14 işyerinden de yine 50 TL'lik banknotlarla alışveriş yaptıkları ortaya çıktı.

Özel güvenlik amiri aktif rol oynamış

Kocaeli'de bir işyerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen M.H. ise sorgusunda sahte paraları aynı işyerinde özel güvenlik amiri olarak çalışan Ş.Ç.'den aldığını itiraf etti. M.H.'nin, Ş.Ç.'den bin 500 TL değerinde sahte 50 TL'lik banknotlar aldığını; Ş.Ç.'nin ise sahte banknotları yine Kocaeli'de güvenlik görevlisi olan G.G.'den temin ettiğini öğrendiğini iddia etti.

Jandarma ekipleri sahte banknotların piyasaya sunmada Ş.Ç.'nin aktif rol oynadığını değerlendirirken, şüphelilerden N.K.'nın ise sorgusunda jandarmanın baskını sırasında toplam 200 TL'lik sahte banknotları evin tuvaletine attığını itiraf etti. Yapılan aramada sahte banknotlar ele geçirildi. Şüphelilerin sahte paraları İstanbul, Kocaeli, İzmit, Sakarya, Düzce ve Zonguldak illerinde piyasaya sürdükleri öğrenildi.

Dün geniş güvenlik önlemleri altında Gökçebey Adliyesi'ne çıkartılan şüphelilerden F.K. (38), güvenlik görevlisi M.H.(32), özel güvenlik amiri Ş.Ç. (40) ve güvenlik görevlisi G.G.(35) tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.K. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Güvenlik görevlisi amiri; sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış
Güvenlik görevlisi amiri; sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış
Güvenlik görevlisi amiri; sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış
Güvenlik görevlisi amiri; sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış

Güvenlik Görevlisi, Zonguldak, Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik görevlisi amiri; sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış - Son Dakika


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