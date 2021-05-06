Güvenlik görevlisi amiri, sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış - Son Dakika

Güvenlik görevlisi amiri, sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış

06.05.2021 14:27

Güvenlik görevlisi amiri, sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin iz sürerek 6 ilde piyasaya sahte para süren şebekeye yaptığı baskında, sahte paraların piyasaya sürülmesinde Kocaeli'deki bir firmanın güvenlik görevlisi amirinin aktif rol oynadığı...

Güvenlik görevlisi amiri, sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış

ZONGULDAK - Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin iz sürerek 6 ilde piyasaya sahte para süren şebekeye yaptığı baskında, sahte paraların piyasaya sürülmesinde Kocaeli'deki bir firmanın güvenlik görevlisi amirinin aktif rol oynadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Gökçebey ilçesinde köylere seyyar ekmek dağıtımı yapan bir kişi, bir köyde kendisinden dört gündür ekmek alan şüphelinin her gün 50 TL'lik sahte banknotlar verdiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şüphelinin evine baskın düzenlendi. Baskında bir adet ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi.

Sahte paralarla misafirliğe gelmiş

Öte yandan jandarma ekiplerinin baskınında evde bulunan M.H. ve N.A.'nın da misafir olarak F.K.'nin evine geldikleri ortaya çıktı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geçen Nisan ayında Kocaeli'den Zonguldak'a geldiklerini ve yolculuk sırasında kullandıkları araca Zonguldak merkez, Gökçebey ilçesi, Düzce, Sakarya, Kocaeli'deki akaryakıt istasyonlarından 50 TL'lik sahte banknotlar ile akaryakıt aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin Gökçebey ilçesinde de toplam 14 işyerinden de yine 50 TL'lik banknotlarla alışveriş yaptıkları ortaya çıktı.

Özel güvenlik amiri aktif rol oynamış

Kocaeli'de bir işyerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen M.H. ise sorgusunda sahte paraları aynı işyerinde özel güvenlik amiri olarak çalışan Ş.Ç.'den aldığını itiraf etti. M.H.'nin, Ş.Ç.'den bin 500 TL değerinde sahte 50 TL'lik banknotlar aldığını; Ş.Ç.'nin ise sahte banknotları yine Kocaeli'de güvenlik görevlisi olan G.G.'den temin ettiğini öğrendiğini iddia etti.

Jandarma ekipleri sahte banknotların piyasaya sunmada Ş.Ç.'nin aktif rol oynadığını değerlendirirken, şüphelilerden N.K.'nın ise sorgusunda jandarmanın baskını sırasında toplam 200 TL'lik sahte banknotları evin tuvaletine attığını itiraf etti. Yapılan aramada sahte banknotlar ele geçirildi. Şüphelilerin sahte paraları İstanbul, Kocaeli, İzmit, Sakarya, Düzce ve Zonguldak illerinde piyasaya sürdükleri öğrenildi.

Dün geniş güvenlik önlemleri altında Gökçebey Adliyesi'ne çıkartılan şüphelilerden F.K. (38), güvenlik görevlisi M.H.(32), özel güvenlik amiri Ş.Ç. ve güvenlik görevlisi G.G.tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.K. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik görevlisi amiri, sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış
Güvenlik görevlisi amiri, sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış
Güvenlik görevlisi amiri, sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış
Güvenlik görevlisi amiri, sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış

Güvenlik Görevlisi, Zonguldak, Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik görevlisi amiri, sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu, bir türlü yola getiremediği Samatta'nın biletini kesti Emre Belözoğlu, bir türlü yola getiremediği Samatta'nın biletini kesti Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
14:38 İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş
14:09 Beşitaş yönetiminden Aboubakar'a: Çık oyna dedikodular son bulsun
14:09 Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor
14:06 Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
13:49 Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim
13:42 Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı
13:32 Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim
13:28 Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın
13:04 İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı
İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş         
14:39
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti         
14:25
Beşitaş yönetiminden Aboubakar'a: Çık oyna dedikodular son bulsun Beşitaş yönetiminden Aboubakar'a: Çık oyna dedikodular son bulsun         
14:10
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Kötü kokulara dayanamayan köylü ortaya çıkardı! Çukurdan parçalanmış ceset çıktı Kötü kokulara dayanamayan köylü ortaya çıkardı! Çukurdan parçalanmış ceset çıktı         
13:56
Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı         
13:42
Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti         
12:51
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var         
12:02
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim         
11:52
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü         
11:28
Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor!         
11:10
Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan         
10:51
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 14:44:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik görevlisi amiri, sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement