Son Dakika › Güncel › Güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde yaralı bulundu - Son Dakika
Güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde yaralı bulundu
6 saat önce
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde bir fabrikada görev yapan güvenlik görevlisi Metin Ş. (45), güvenlik kulübesinde başından vurulmuş olarak yaralı bulundu.
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde bir fabrikada görev yapan güvenlik görevlisi Metin Ş. (45), güvenlik kulübesinde başından vurulmuş olarak yaralı bulundu.
Gümüşova ilçesinde bir fabrikada güvenlik görevlisi olan Metin Ş., saat 10.00 sıralarında güvenlik kulübesi içerisinde mesai arkadaşı tarafından başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Metin Ş.'yi ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Metin Ş.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:27 Kaynak: DHA
Son Dakika BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi