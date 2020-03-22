Güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde yaralı bulundu - Son Dakika
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Güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde yaralı bulundu

6 saat önce

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde bir fabrikada görev yapan güvenlik görevlisi Metin Ş. (45), güvenlik kulübesinde başından vurulmuş olarak yaralı bulundu.

Güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde yaralı bulundu, System.String[]

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde bir fabrikada görev yapan güvenlik görevlisi Metin Ş. (45), güvenlik kulübesinde başından vurulmuş olarak yaralı bulundu.

Gümüşova ilçesinde bir fabrikada güvenlik görevlisi olan Metin Ş., saat 10.00 sıralarında güvenlik kulübesi içerisinde mesai arkadaşı tarafından başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Metin Ş.'yi ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Metin Ş.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Gümüşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:27 Kaynak: DHA

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