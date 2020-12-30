Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankadan çaldığı 4,5 milyon lirayla Ukrayna'ya kaçtı (2) - Son Dakika

Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankadan çaldığı 4,5 milyon lirayla Ukrayna'ya kaçtı (2)
30.12.2020 15:49
BANKA YANINDAKİ DÜKKANIN SAHİBİ: KENDİSİNDEN BEKLEMEZDİKSivas'ta, çalıştığı özel bankanın şubesinden aldığı 4,5 milyon lira ile Ukrayna'ya kaçan güvenlik görevlisi Mustafa Ç.'nin, çevresinde 'iyi biri' olarak tanındığı öğrenildi.
BANKA YANINDAKİ DÜKKANIN SAHİBİ: KENDİSİNDEN BEKLEMEZDİK
Sivas'ta, çalıştığı özel bankanın şubesinden aldığı 4,5 milyon lira ile Ukrayna'ya kaçan güvenlik görevlisi Mustafa Ç.'nin, çevresinde 'iyi biri' olarak tanındığı öğrenildi. Toptancılar Sitesi'ndeki banka şubesinin yanında oto yıkamacı dükkanı bulunan Samet Arslan, "Mustafa ağabey, bizim komşumuz. Bize gelir, yemek falan da yerdik. Hiç beklemezdik kendisinden. Şüpheli bir hareketi yoktu ama son dönemlerde biraz durgundu. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Yurt dışına gittiği söyleniyor. Öyle fazla bir şey konuşmazdı" dedi.
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