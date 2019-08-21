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Güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

54 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede güvenlik görevlisi olarak çalışan Zabit Okman'dan (42) bir süredir haber alamayan yakınları talihsiz adamın Hamzabey Mahallesi'ndeki evine gitti, ancak kapıyı açan olmadı. Okman'nın endişelenen yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler içeride Zabit Okman'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Okman'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan eski uzman çavuş olduğu ifade edilen Zabit Okman'nın 8 Ağustos'ta bir erkek çocuğunun dünyaya geldiği ve eşinin doğum izni için memleketine gittiği öğrenildi. Zabit Okman'ın aynı zamanda Mustafakemalpaşa Belediyesi Türk Müziği Korosunda da solistlik yaptığı belirtildi. - BURSA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:57 Kaynak: İHA
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