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Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil serviste ortalık birbirine girdi! - Son Dakika

Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil serviste ortalık birbirine girdi!

08.01.2022 12:50

Bursa'da hastanede yatan yakınını görmeye giden ve Covid tedbirlerini ihlal eden bir vatandaşla güvenlik görevlisi arasında çıkan kavgada özel güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı. O anlar bir başka hasta tarafından telefonla kaydedildi.

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde meydana gelen olayda hastanede yatan yakını ziyarete gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisi ile zor kullanarak odadan çıkardığı genç arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

HASTA YAKININA KAFA ATTI

Özel güvenlik ve genç birbirlerinin yakasına yapışarak tartaklamaya başladı. Diğer hastaların ve yakınlarının gözü önünde başlayan kavgada güvenlik görevlisi genç adama kafa attı. Burnuna darbe alan genç; aynı güvenlik görevlisi tarafından hastaneden dışarıya çıkarıldı. Diğer güvenlik görevlilerinin gelmesiyle kavga sonlandırıldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Güvenlik görevlisinin hasta yakınına kafa attığı anlar bir başka hasta yakını tarafından saniye saniye kaydedildi. Darbe alan genç ise kanayan burnuna tampon yaparken, görevlilere "Siz o adamın yukarıda yaptığı muameleyle aşağıda yaptığı muameleyi bilmiyorsunuz" diye konuştu.

Özel güvenlik görevlisi, hastanenin kurallarına uymayan ve ailesine sinkaflı küfürler savuran hasta yakını hakkında şikayetçi oldu.

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Güvenlik Görevlisi, Darbe, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil serviste ortalık birbirine girdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil serviste ortalık birbirine girdi! - Son Dakika
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