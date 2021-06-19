Antalya'da otogarda güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki F.A. isimli kadın, kendisiyle aynı yerde güvenlik görevlisi olarak çalışan 50 yaşındaki M.K.'nın tacizleri nedeniyle kabusu yaşadı. Genç kadının tacizlerin dayanılmaz boyutlara gelmesinin ardından polise başvurduğu öğrenildi.
Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 13 Haziran günü saat 22.30 sıralarında, yolcu peronunda kapıya yaklaşan güvenlik görevlisi F.A.'nın yanına gelen meslektaşı M.K., iddiaya göre sürtünme yoluyla tacizde bulundu. Durumu amirlerine bildiren F.A., Kepez ilçesi Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giderek meslektaşı M.K.,'den şikayetçi oldu.
İhbar üzerine polis merkezine getirilen M.K. ise F.A.'nın kendisine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Güvenlik kameralarına yansıyan 7- 8 saniyelik taciz görüntüsü ise polisin delil dosyasına girdi. Otobüs firması, M.K.'nın görev yerini değiştirdi. Olayın ardından sinir krizi geçirip rapor alan F.A., psikolojisinin bozuk olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Güvenlik görevlisi kadın 'sürtünme yoluyla taciz' iddiasıyla karakola gitti - Son Dakika