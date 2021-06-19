Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti - Son Dakika

Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti

Antalya'da otogarda güvenlik görevlisi olarak görev yapan bir kadın, kendisiyle aynı yerde güvenlik görevlisi olarak çalışan meslektaşının kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürerek soluğu karakolda aldı. Talihsiz kadın, söz konusu kişinin kendisini sürtünme yoluyla taciz ettiğini belirtti.

Antalya'da otogarda güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki F.A. isimli kadın, kendisiyle aynı yerde güvenlik görevlisi olarak çalışan 50 yaşındaki M.K.'nın tacizleri nedeniyle kabusu yaşadı. Genç kadının tacizlerin dayanılmaz boyutlara gelmesinin ardından polise başvurduğu öğrenildi. ÖNCE AMİRLERİNE BİLDİRDİ Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 13 Haziran günü saat 22.30 sıralarında, yolcu peronunda kapıya yaklaşan güvenlik görevlisi F.A.'nın yanına gelen meslektaşı M.K., iddiaya göre sürtünme yoluyla tacizde bulundu. Durumu amirlerine bildiren F.A., Kepez ilçesi Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giderek meslektaşı M.K.,'den şikayetçi oldu. GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ İhbar üzerine polis merkezine getirilen M.K. ise F.A.'nın kendisine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Güvenlik kameralarına yansıyan 7- 8 saniyelik taciz görüntüsü ise polisin delil dosyasına girdi. Otobüs firması, M.K.'nın görev yerini değiştirdi. Olayın ardından sinir krizi geçirip rapor alan F.A., psikolojisinin bozuk olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtti.

Son Dakika

Sahibi bile hayrete düştü! Beslediği keçi bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verip, rekor kırdı

Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim

Gazla pedalı karıştırdı, apartmana daldı! Otomobilini bırakıp kaçtı

Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı

Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı

Şiddeti çok büyük olmayan İstanbul depremi niye bu kadar çok hissedildi? Yetkili isim, bu durumu derinlikle ilişkilendirdi

Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı

A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı