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Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti - Son Dakika

Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti

19.06.2021 17:11
Güvenlik görevlisi kadın

Antalya'da otogarda güvenlik görevlisi olarak görev yapan bir kadın, kendisiyle aynı yerde güvenlik görevlisi olarak çalışan meslektaşının kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürerek soluğu karakolda aldı. Talihsiz kadın, söz konusu kişinin kendisini sürtünme yoluyla taciz ettiğini belirtti.

Antalya'da otogarda güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki F.A. isimli kadın, kendisiyle aynı yerde güvenlik görevlisi olarak çalışan 50 yaşındaki M.K.'nın tacizleri nedeniyle kabusu yaşadı. Genç kadının tacizlerin dayanılmaz boyutlara gelmesinin ardından polise başvurduğu öğrenildi.

ÖNCE AMİRLERİNE BİLDİRDİ

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 13 Haziran günü saat 22.30 sıralarında, yolcu peronunda kapıya yaklaşan güvenlik görevlisi F.A.'nın yanına gelen meslektaşı M.K., iddiaya göre sürtünme yoluyla tacizde bulundu. Durumu amirlerine bildiren F.A., Kepez ilçesi Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giderek meslektaşı M.K.,'den şikayetçi oldu.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

İhbar üzerine polis merkezine getirilen M.K. ise F.A.'nın kendisine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Güvenlik kameralarına yansıyan 7- 8 saniyelik taciz görüntüsü ise polisin delil dosyasına girdi. Otobüs firması, M.K.'nın görev yerini değiştirdi. Olayın ardından sinir krizi geçirip rapor alan F.A., psikolojisinin bozuk olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtti.

Güvenlik görevlisi kadın sürtünme yoluyla taciz iddiasıyla karakola gitti

Güvenlik Görevlisi, Antalya, Polis, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güvenlik görevlisi kadın 'sürtünme yoluyla taciz' iddiasıyla karakola gitti - Son Dakika


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