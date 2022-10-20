Son Dakika | Güvenlik görevlisi, kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Güvenlik görevlisi, kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yanlışlıkla vuruldu, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, kimliği belirsiz zanlı yada zanlıların husumetlilerine yönelik bir kahvehaneye düzenlendiği silahlı saldırıda olayla ilgisi olmayan 37 yaşındaki güvenlik görevlisi Osman Polat hayatını kaybetti.

Olay, 17 Ekim 2022 günü gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir kahvehanenin önüne gelen kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, husumetlilerine ateş etti. Bu sırada olayla ilgisi olmayan ve mermilerin hedefi olan bir kişi hafif yaralanırken Şahinbey Belediyesi Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 37 yaşındaki Osman Polat ise ağır yaralandı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Osman Polat, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdülkadir Yüksel Devlet hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Osman Polat'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye silahlı saldırıda bulunarak Osman Polat'ın ölümüne neden olan zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlattı.