Güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

08.07.2023 13:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlattı. Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için emniyete müzekkere yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada yayınlanan videoda güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatılarak gözaltı talimatı verildi.<İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda yayınlanan güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir şahsın namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve yayınladığı video içeriği ile ilgili olarak TCK nun 216. Maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama Suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmış ve şüphelinin tespiti ile gözaltına alınması yönünde emniyete müzekkere yazılmıştır" denildi

Kaynak: DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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