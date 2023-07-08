Güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada yayınlanan videoda güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatılarak gözaltı talimatı verildi.<İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda yayınlanan güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir şahsın namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve yayınladığı video içeriği ile ilgili olarak TCK nun 216. Maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama Suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmış ve şüphelinin tespiti ile gözaltına alınması yönünde emniyete müzekkere yazılmıştır" denildi