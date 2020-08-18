Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü - Son Dakika
BBC

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir hastanede eskiden güvenlik görevlisi olarak çalışan Russell Ledet, hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü.

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü, System.String[]

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir hastanede eskiden güvenlik görevlisi olarak çalışan Russell Ledet hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü.

34 yaşındaki Ledet, Baton Rouge Genel Tıp Merkezi'nde 11 yıl önce güvenlik görevlisiydi ve vardiyasında boş vakit bulunca kimya dersine çalışıyordu.

Donanmada eski istihbarat görevlisi olan ve doktora sahibi Ledet şimdi de Tulane Üniversitesi'nde tıp doktoru ve işletme ihtisası eğitimi görüyor.

BBC'ye konuşan Ledet, "Hayalim gerçek oldu" dedi.

Ledet'in bu başarısına medyada da geniş yer verildi; ama o dikkatleri ilk olarak geçen yıl başka bir olayla çekmişti: Louisiana'da kölelik müzesi olan Whitney Plantasyonu önünde geçen yıl 15 siyah tıp öğrencisinin fotoğrafının çekilmesini organize ettiğinde…

O fotoğraf sosyal medyada viral olmuş ve Ledet, siyah ve etnik azınlık mensubu tıp öğrencilerine yardım amacıyla The 15 White Coats (15 Beyaz Palto) adıyla bir şirket kurmuştu. Bu fotoğrafı ABD'de birçok okula göndererek yeni kuşak siyah doktorları teşvik etmeyi de amaçlıyordu.

"Şimdi gidip bir siyah çocuktan doktor tarif etmesini isteseniz size beyaz bir erkekten söz eder. Bunu değiştirmek için gerçeklikle uygun imgeler görmeleri lazım" diyor Ledet.

Lake Charles bölgesinde yalnız annesi tarafından büyütülen Ledet'in moleküler onkoloji dalında doktora yapmak veya tıp okumak bir yana üniversiteye gitmek bile aklına gelmezdi.

Çocukken kız kardeşiyle birlikte yiyecek bulmak için çöpleri karıştırdığını anlatıyor.

"Sadece zenginlerin üniversiteye gittiğini sanırdım" diyor.

Liseden sonra "çıkış yolu" olarak Donanmaya kayıt yaptırmış. Başarmanın mümkün olduğunu gösteren insanlarla ilk orada tanıştığını söylüyor. Önce Washington'da, ardından askeri kriptoloji teknisyeni eğitimi gördüğü Pensacola- Florida'da.

"Dünyanın sadece benim büyüdüğüm yerden ibaret olmadığını anlamaya başladım" diyor.

Pensacola'da evleneceği kadınla tanışmış. Eğitim almasında onun etkili olduğunu, "Çok zekisin ama henüz farkında değilsin" sözleriyle teşvik ettiğini söylüyor.





Birçok denizaşırı seferin ardından Ledet, çocuk sahibi olup aile kurmak için donanmadan ayrılmış ve 2009'da Baton Rouge'a taşınmış; tarihsel olarak siyahları kabul eden Southern Üniversitesi ve A&M College'a kaydolmuş.

Burs almasına rağmen geçinebilmek için tam zamanlı çalışması gerektiğinden Baton Rouge Genel Tıp Merkezi'nde güvenlik görevlisi olarak işe başlamış. Gündüz derslere giriyor, öğleden sonra başladığı işi gece yarısı bitiriyor, bu arada bulduğu her fırsatı ders çalışıp ödevlerini yapmak için kullanıyormuş.

Cumartesi günleri iş bitiminde ise muvazzaf olarak görev yaptığı Pensacola'ya gitmek için bütün gece araba yolculuğu yapıyormuş.

Bu arada kızının doğması, eğitimini bitirip daha iyi bir iş bulması için ekstra baskı unsuru olmuş.

New York Üniversitesi'nde moleküler onkoloji dalında doktorasını yapmış.

"Bütün bunları başardıktan sonra her şeyi yapabilirim diye düşündüm" diyor.

20 Şubat 2018'de ikinci kızı doğmuş; aynı gün Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tam bursla kabul edildiği haberini almış.

Baton Rouge Genel Tıp Merkezi'ne Temmuz'da tıp öğrencisi olarak döndüğünde, eski patronu ile yeniden irtibata geçmiş. Vardiyalarında organik kimya dersi çalışırken yakalandığı halde onun kendisini işten atmayarak yardımcı olduğunu söylüyor.

Tıp fakültesini bitirdikten sonra çocuk doktorluğu ve psikiyatri dalında çalışmak ve yoksullara yönelik daha iyi ruh sağlığı hizmetleri verilmesine yardımcı olmak istiyor.

Kendi başarı hikayesinin Afrika kökenli diğer genç Amerikalılara esin kaynağı olmasını ümit ediyor.

"Benim şartlarımda büyüyenlere kimse dünyada bir şeyler başaracaklarını, bir etkilerinin olacağını söylemiyor. Kimse böyle bir şey söylemezse siz de bilmiyorsunuz. Ama şimdi ben bunu biliyorum ve çocuklara da söyleyebilirim."

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 08:57

Son Dakika Dünya Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi "Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz İnsan ekmek kapısına bunu yapar mı? Temizlediği evlerde hırsızlık yapan kadın yakalandı Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi Genç kadına trafikte dehşeti yaşatmıştı! Taraflara uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi         
12:57
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik         
12:49
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor         
12:47
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu         
12:45
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı         
12:43
Arkadaşını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Ellerini ayaklarını bağlayıp foseptiğe attım Arkadaşını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Ellerini ayaklarını bağlayıp foseptiğe attım         
12:32
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor         
11:33
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor         
11:31
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak         
11:11
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti         
10:54
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu         
10:49
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor         
10:48
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye         
10:43
Temizlik işçisi, çöpte bulduğu 100 bin lirayı polise teslim etti Temizlik işçisi, çöpte bulduğu 100 bin lirayı polise teslim etti         
10:32
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada         
09:54
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı         
09:43
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı         
09:35
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı         
09:35
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi         
07:58
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı         
05:11
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı         
22:42
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız         
22:32
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi         
20:24
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü         
19:02
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi         
19:00
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle         
18:54
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü         
18:34
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 15:21:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye tıp öğrencisi olarak döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei