Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendini vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendini vurdu - Son Dakika

Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendini vurdu

7 saat önce

Başkent'te bir okulda müdürle tartışan güvenlik görevlisi dışarıdan getirdiği silahla önce müdüre ateş ederek yaraladı sonrasında ise teslim olmamak için kendisini vurdu.

Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendini vurdu, System.String[]

Başkent'te bir okulda müdürle tartışan güvenlik görevlisi dışarıdan getirdiği silahla önce müdüre ateş ederek yaraladı sonrasında ise teslim olmamak için kendisini vurdu.


Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinde okul müdürü ve güvenlik görevlisi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dışarıdan getirdiği silahla müdür odasına giden güvenlik görevlisi M.E, okul müdürü Ş.A.G'yi tabancayla vurarak yaraladı. Daha sonra polise teslim olmamak için kendini vuran Ekinci, ağır yaralandı. Olayın olduğu sırada okulda bulunan öğrenciler tahliye edilerek okul tatil edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Ankara'da bir lisede dehşet! Önce müdürü yaraladı ardından intihara kalkıştı
Sosyal medyadan pantolon sipariş etti, kutudan çıkanlar şoke etti Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:21:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]