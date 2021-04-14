Güvenlik görevlisi, duraktaki yolcuya kalp masajı yaptı; o anlar kamerada - Son Dakika

SAMSUN'da durakta tramvay beklerken kalp krizi geçiren Serkan K.'ya (31), güvenlik görevlisi Eray Parlak kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırılan Serkan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eray Parlak'ın kalp masajı yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Mart'ta Canik ilçesindeki Balıkçı Barınağı tramvay durağında yaşandı. Tramvay beklerken bir anda rahatsızlanan Serkan K.'nin zor nefes aldığını fark eden güvenlik görevlisi Eray Parlak, yanına gitti. Serkan K., Parlak'a 'nefes alamıyorum, kendimi iyi hissetmiyorum' deyince hemen 112 acil servise haber verildi. Serkan K., çevredeki vatandaşların yardımıyla duraktaki bankın üzerine yatırıldı. Durumu gittikçe kötü olan Serkan K.'ya, daha önce ilk yardım eğitimi almış bulunan Eray Parlak kalp masajı yaptı ve Serkan K., olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise duraktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Serkan K.'nen ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'KALP MASAJINDAN SONRA NEFES ALMAYA BAŞLADI'Yaşadığı anları anlatan Eray Parlak, "O gün benim nöbetim vardı, vatandaş durağa doğru geldi ancak iki büklüm bir haldeydi. 'Nefes alamıyorum, kendimi hiç iyi hissetmiyorum' dedi. Dudakları morarmıştı ve kusması da vardı. Aslında kalp krizi belirtileri gösteriyordu. Hemen ambulansa haber verdim. Bazı istasyonlar da tek bazılarında çift çalışıyoruz. O gün de ben tek çalışıyordum. Vatandaşı, içeri taşıdım ve kendisini sert bir zemine yatırdım. Bu sırada da kendisiyle sürekli konuştum, adını ve yaşını sordum. O an sıkıntı yoktu ama birden kötü olmaya başladı ve kustu, 'ben artık gidiyorum, nefes alamıyorum, beni kurtar' deyince kalp masajı yapmaya karar verdim. Masajdan sonra biraz daha rahatladı ve nefes almaya başladı. Ben de biraz rahatladım" diye konuştu.'2-3 GÜN OLAYIN ETKİSİNDE KALDIM'Zaman zaman ilk yardım eğitimleri aldıklarını ve eğitimleri güncellediklerini ifade eden Parlak, şunları söyledi:

"11 yıldır SAMULAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Burada ben değil de diğer personeller de olsaydı aynı özveriyi onlar da gösterirdi. O dakikalarda insan panik oluyor. Kendisiyle konuşmaya çalışırken telefonu çaldı ve açmak zorunda kaldım. Arkadaşı arıyordu ve kendisine, 'panik olmaması gerektiğini ve arkadaşının biraz rahatsızlandığını' belirterek, adresi de verdim. Serkan beyin çok bilinci yerinde değildi. Daha sonra sağlık çalışanları geldi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Elimizden geleni yaptık, görevli olmazsak bile bu bir insanlık vazifesidir. O hastanın iyi olduğunu duyunca çok mutlu oldum, bu da bana yetti. Olaydan sonra durumunu çok merak ediyordum, hep aklımdaydı. Telefonla görüştük, o bana teşekkür etti, ben de ona teşekkür ettim. Durumunun iyi olduğunu söyledi. Çok rahatladım, zaten aklımdan hiç çıkmadı, elimden geleni yaptım ama bir şey oldu mu diye hep düşündüm. 2-3 gün olayın etkisinde kaldım. Kalp kriziyle ilk kez karşılaştım. 'Beni kurtar, nefes alamıyorum' demesi gözümün önünden gitmiyor" şeklinde konuştu.

- Öcal