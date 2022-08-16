Güvenlik görevlisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güvenlik görevlisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

16.08.2022 18:21

Güvenlik görevlisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda belediyede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik görevlisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda belediyede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen 31 yaşındaki Ahmet Saitoğlu, aracına binip evine gitti. Aracı evine yakın bir yere park etmeye çalışan Saitoğlu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan şahıs, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik görevlisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

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