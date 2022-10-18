Esenyurt'ta bir sitenin güvenlik görevlisi, evli kadına mesaj atınca olanlar oldu! Öfkeli koca, görevliyi tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir sitenin güvenlik görevlisi, evli kadına mesaj atınca olanlar oldu! Öfkeli koca, görevliyi tekme tokat dövdü

18.10.2022 12:46

Esenyurt'ta bir sitenin güvenlik görevlisi, binada yaşayan evli bir kadına mesaj atarak rahatsızlık verdi. Gelen mesajları öğrenen kadının eşi, çılgına dönerek güvenlik görevlisini darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta bir sitede güvenlik görevlisi olarak işe başlayan şahıs, apartmanda yaşayan bir kadını mesaj atarak rahatsız etti. Yaşanan bu durumu kadının eşine söylemesi ile ortalık karıştı. Öfkeden çılgına dönen eş, danışma masasına gelerek güvenlik görevlisine saldırdı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yumruk darbelerinin hedefi olan şahıs, olay sonrasında site yönetimi tarafından işten atıldığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜVENLİĞİN İŞİNE SON VERİLDİ

Yaşanan o anları anlatan bir site görevlisi ise; "Güvenlik, dün akşam saatlerinde sitede oturan bir kadına mesaj atıyor. Kadın bu durumdan rahatsız oluyor ve kocasına söylüyor. Daha sonrasında ise kadının eşi güvenlik görevlisini darp ediyor. Zaten site yönetimi de adamın işine son vermiş" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta bir sitenin güvenlik görevlisi, evli kadına mesaj atınca olanlar oldu! Öfkeli koca, görevliyi tekme tokat dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir sitenin güvenlik görevlisi, evli kadına mesaj atınca olanlar oldu! Öfkeli koca, görevliyi tekme tokat dövdü - Son Dakika
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