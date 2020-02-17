Güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladı - Son Dakika

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Güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladı
12 dakika önce
Okul önünden görüntü Okul önündeki polis ekipleri ANKARA - Etimesgut'ta bir lisede güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:06 Kaynak: AA
Okul önünden görüntü
Okul önündeki polis ekipleri ANKARA - Etimesgut'ta bir lisede güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.
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