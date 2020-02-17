Güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladı (2) - Son Dakika

Güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladı (2)

6 saat önce

Okul önünden görüntü Okul önündeki polis ekipleri Velilerin okul nünde görüntüleri Olay yeri inceleme ekiplerinin okula girmesi ANKARA - Etimesgut'ta bir lisede güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Okul önünden görüntü

Okul önündeki polis ekipleri

Velilerin okul nünde görüntüleri

Olay yeri inceleme ekiplerinin okula girmesi ANKARA - Etimesgut'ta bir lisede güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. (2)

Güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladı (2)

Etimesgut, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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