Güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladı (2) - Son Dakika

Olay yeri inceleme ekiplerinin okula girmesi ANKARA - Etimesgut 'ta bir lisede güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. (2)

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