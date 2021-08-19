Yaşanan kavga kameraya yansıdı... Güvenlik görevlisine saldıran şahısların evlerinden jammer ve silah çıktı

Esenyurt'ta güvenlik görevlisiyle şahısların kavga anları kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sitenin güvenlik görevlisiyle kimliği belirsiz 3 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şahısların evinde arama yapan polis tabanca, pompalı tüfek ve eski model olduğu öğrenilen jammer ele geçirirken, yaşanan kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, 17 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesindeki bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sitenin güvenlik görevlileri ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmaya başka şahıslarda karışınca, ortalık karıştı.

Ellerinde sopalarla güvenlik görevlilerine saldırdılar

Güvenlik görevlileriyle 3 kişinin arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, şahıslar yanlarında getirdikleri sopalarla güvenlik görevlilerine saldırdı. Yaşanan kavgada bir kişi yaralanırken, kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmak için uğraşırken, sağlık ekipleri ise yaralı güvenlik görevlisine müdahale etti. Yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgayı güçlükle ayıran polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Saldırganların evinde jammer ve silah bulundu

Emniyetteki işlemleri sırasında kavgaya karışan şahısların evlerinde polis ekipleri arama yaptı. Yapılan aramalarda evde ruhsatsız tabancı, ruhsatsız pompalı tüfek ve eski model olduğu öğrenilen bir jammer ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.