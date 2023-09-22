Genç kızın yüz ifadesine dikkat! Güvenlik görevlisinin gizli yeteneği karşısında şaşıp kaldı - Son Dakika

Genç kızın yüz ifadesine dikkat! Güvenlik görevlisinin gizli yeteneği karşısında şaşıp kaldı

Son Güncelleme: 22.09.2023 12:21

Mesai bitiminde güvenlik görevlisinin gizlice piyano çaldığı anlara denk gelen çalışanlardan biri, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. O anları kayda alan genç kızın videosu kısa sürede viral oldu.

Geçtiğimiz aylarda genç bir kuryenin siparişini teslim ettikten sonra kuryenin piyano çaldığı büyük ses getirmişti. O olayın yankıları sürerken benzer bir görüntü daha sosyal medyada dolaşmaya başladı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Bahsi geçen görüntüde mesaisi biten güvenlik görevlisinin başına oturduğu piyanoyu büyük bir ustalıkla çaldığı görülüyor. O anlara denk gelen çalışanlardan biri, şaşkınlık içerisinde güvenlik görevlisinin piyano çaldığı anları cep telefonunu ile kaydetmeye başladı. O anları hesabından paylaşan genç kız, sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızın yüz ifadesine dikkat! Güvenlik görevlisinin gizli yeteneği karşısında şaşıp kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kızın yüz ifadesine dikkat! Güvenlik görevlisinin gizli yeteneği karşısında şaşıp kaldı - Son Dakika
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