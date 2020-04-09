Güvenlik güçleri, 5 sivili şehit eden teröristlerin peşinde - Son Dakika
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Güvenlik güçleri, 5 sivili şehit eden teröristlerin peşinde

6 saat önce

Güvenlik güçleri, 5 sivili şehit eden teröristlerin peşindeDİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde dün sabah ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristlerin yakalanması için güvenlik güçleri hava destekli operasyonunu...

Güvenlik güçleri, 5 sivili şehit eden teröristlerin peşinde, System.String[]

Güvenlik güçleri, 5 sivili şehit eden teröristlerin peşinde

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde dün sabah ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristlerin yakalanması için güvenlik güçleri hava destekli operasyonunu sürdürürken, güvenlik kameraları ve hayvanların görüntülenmesi için kurulan fotokapanlar da inceleniyor. Şehit sivillerin toprağa verildiği Kulp'ta çok sayıda adrese operasyon düzenlenirken, geçen yıl ve dünkü saldırıda kullanılan patlayıcıların türleri de aynı çıktı.

Kulp'un Güleç Mahallesi kırsalında yer alan ormanda dün sabah odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola önceden döşedikleri el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirildi. Patlamayla araçta bulunan emekli güvenlik korucuları Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) ile Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38) ve Ahmet Erboğa (32) şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsilerinin ardından gece yarısı Kulp mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

PKK, KIZINI KAÇIRMIŞTI

Hacı Akdeniz'in kızı Fatma'nın 2012'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı, 2019'da ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi. Şehitlerden Tanrıkulu, Erboğa ve Yıldız'ın 5'er, Hazar'ın 4 ve Akdeniz'in 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

BAKAN SOYLU ARADI

Saldırının ardından güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da telefonla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile görüştü.

FOTOKAPANLAR VE KAMERALAR İNCELENİYOR

Karadan ve havadan İHA ile SİHA'ların desteğiyle sürdürülen operasyonda askerler, ormanlık alanı ablukaya aldı. Kırsaldaki operasyon sürerken, ilçe merkezi ile özellikle saldırının düzenlendiği bölgeye yakın birçok eve de operasyon düzenlendi. Teröristlerin gizlenebileceği değerlendirilen evlerde arama yapan ekipler, bazı vatandaşların ifadesine başvurdu. Güvenlik güçleri, saldırının düzenlendiği bölgeye giden yollardaki güvenlik kameraları ile ormanlık arazide hayvanların görüntülenmesi için kurulan fotokapanları da incelemeye aldı. Ekipler, çukur açılarak patlayıcının yerleştirilip üzeri ince beton tabakayla kapatılan saldırıyı hazırlayan teröristlerin kullandığı malzemeleri nereden ve kimlerin yardımıyla aldığını da takibe aldı. Patlayıcıyı yola döşeyen teröristlerin kimliklerinin belirlenip etkisiz hale getirilmesi için çalışmaları sürdürülüyor.

GEÇEN YILKİ SALDIRIYLA AYNI PATLAYICI

Güvenlik güçleri geçen yıl 12 Eylül'de Kulp'un Ağaçkorur mevkiinde yine odun toplamaya gidenlere yönelik düzenlenen ve 2'si çocuk 7 sivilin şehit, 10 kişinin de yaralandığı olduğu saldırıda kullanılan patlayıcının, ana maddesi A4 olan TNT ve RDX kimyasal bileşenleriyle hazırlandığını belirlemişti. Dünkü saldırıda kullanılan patlayıcının da büyük oranı A4 ile hazırlanan RDX, TNT ve amonyum nitratla güçlendirildiği saptandı.


Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:03 Kaynak: DHA

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