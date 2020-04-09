Güvenlik güçleri, 5 sivili şehit eden teröristlerin peşinde (2) - Son Dakika

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Güvenlik güçleri, 5 sivili şehit eden teröristlerin peşinde (2)
6 saat önce
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDADiyarbakır'ın Kulp ilçesinde, dün sabah ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan güvenlik güçleri 6 şüpheli belirledi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, dün sabah ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan güvenlik güçleri 6 şüpheli belirledi. Ekipler şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, evinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:25 Kaynak: DHA
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