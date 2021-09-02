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Güvenlik güçleri ağustosta 212 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Güvenlik güçleri ağustosta 212 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

02.09.2021 11:23
Güvenlik güçleri ağustosta 212 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, System.String[]

Türkiye'nin huzur ve güven ortamını bozmak için bebekleri ve çocukları dahi hedef alan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ağustosta yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 212 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin huzur ve güven ortamını bozmak için bebekleri ve çocukları dahi hedef alan terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik ağustosta yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 212 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının kararlı mücadelesi, güvenlik korucularının da desteğiyle devam ediyor.

Gece gündüz, yağmur çamur demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, eli kanlı terör örgütüne ağustosta da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ağustosta yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 212 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik ağustosta birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 156 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 30'u tutuklandı. Diğer zanlıların emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İkna yoluyla 141 terörist teslim oldu

Bu yıl ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubu sayısı, 31 Ağustos itibarıyla 141'e yükseldi.

Yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdüren güvenlik güçleri, bu süreçte örgütün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın kanı yerde kalmadı

Eren-5 Operasyonları kapsamında 5 Ağustos'ta Mardin'in Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Cilo" kod adlı Süleyman Öztürk olduğu tespit edildi.

Van- İran sınırında görevlendirilen Özel Harekat polislerinin gözetleme faaliyeti sırasında sınırı geçmeye çalışırken 5 Ağustos'ta etkisiz hale getirdiği teröristlerden birinin örgüt içerisinde "doktor" olarak görevlendirilen "Nuda Sason" kod adlı Süheyla Çelik olduğu ve sözde "Tendürek sorumlusu" olarak bölgeye gönderildiği saptandı.

Çelik ve beraberindeki "Mihraz-Karayazı-Ari-Aşikar Mirza ve Hakkı" kod adlarını kullanan terörist Haldun Altay'ın ise 13 Mayıs'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınır hattında görevli özel harekat polisi Veli Kabalay'ın şehit edildiği saldırıya katıldığı belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen diğer terörist "Xunreş Erdal" kod adlı Nurullah Azma'nın da daha önce sınır bölgelerindeki karakollara yönelik saldırıların faillerinden olduğu tespit edildi.

PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi

MİT'in ağustos ayında Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın Sincar'da faaliyet gösteren kolu YBŞ'nin sözde genel sorumlusu Hasan Said Hasan etkisiz hale getirildi.

Hasan'ın, örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatlarının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK'ya katılması ve örgütsel eğitim alması faaliyetini planladığı tespit edildi. Bu teröristin, PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi olduğu ve Irak tarafından bölücü faaliyetleri nedeniyle arandığı belirlendi.

Van'da düzenlenen Eren-1 Şehit Jandarma Er Mehmet Karacı operasyonunda, 19 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terör arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan, Rojin Amed kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu bildirildi.

"Turuncu" kategorideki terörist İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve turuncu kategoride aranan "Rodi Çevlik" kod adlı terörist Sonuç Gürdeğir, 24 Ağustos'ta İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı.

Yakalanan teröristlerden Gürdeğir'in 11 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Terör örgütü mensubunun, 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, iki güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı bildirildi.

Ayrıca söz konusu teröristin, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, PKK'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve turuncu kategoride aranan terör örgütü mensubu Hatun Dağtaş'ın 23 Ağustos'ta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalandığını açıkladı.

Yakalanan teröristin, 26 Temmuz 2011'de Diyarbakır merkezdeki Yenişehir ilçesinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü/Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binası'na el bombası atılmasının ve Diyarbakır kırsalındaki çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, Şehit, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güvenlik güçleri ağustosta 212 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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