Son Dakika Haberleri: Güvenlik Güçleri Engelli Çocuklarla Buluştu

Güvenlik Güçleri Engelli Çocuklarla Buluştu

1 saat önce

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Toplum Destekli Polis Amirliği ekipleri, engelli çocuklarla bir araya geldi.

Güvenlik Güçleri Engelli Çocuklarla Buluştu, System.String[]
Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Toplum Destekli Polis Amirliği ekipleri, engelli çocuklarla bir araya geldi.

Topum Destekli Polis Amirliği, sabahın erken saatlerinde engelli çocuklarla bir araya gelip kahvaltı yaptı. Ekipler, daha sonra engelli öğrencileri çocuk eğlence salonuna götürüp, unutamayacakları bir gün geçirmelerini sağladı.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Midyat, Mardin, Polis, Güncel
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