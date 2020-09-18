Güvenlik güçleri göreve yerli teknolojiyle hazırlanacak

Güvenlik güçleri, atış eğitimlerini Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli simülatörle gerçekleştirecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yurt içi ve dışında müşterilerine özel yüksek teknoloji çözümleri sunan Simsoft, yerli ve yabancı marka hafif silah atış simülatörleri için, gelişmiş geri tepme sistemlerine sahip lazer tabanlı simülatörler üretiyor. Şirket, bunun yanında, hafif ve ağır silah atış simülatörleriyle farklı müşteri profillerine göre geliştirilen silah tipleri ve video tabanlı yeni senaryolara uygun editör araçları sunuyor.

Simsoft'un geliştirdiği simülatör sistemlerinde müşterek kullanım imkanı verilerek, aynı simülasyon üzerinde öğrencilerin ve eğiticilerin karşılıklı veya beraber kullanımı sağlanıyor.

Atış eğitim simülatörü, farklı müşteri profilleri için 100'den fazla video ve 3 boyutlu sanal görüntü tabanlı senaryolar içeriyor.

Eğitimler, lazer ve gerçek mühimmat kullanımını destekleyecek kabiliyette sistemlerle gerçekleştirilebiliyor. Her eğitim sonucunda performans değerlendirme sistemiyle atıcı bazında performans analiz raporu çıkartılarak, atıcıların silah tutuş hassasiyetinden vuruş noktalarının analizine kadar birçok kriter değerlendiriliyor.

Yabancı bileşenlerin yerini yerli ürünler alıyor

Simsoft Simülatörler Grup Direktörü Aydın Okutanoğlu, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin ihtiyacına yönelik olarak tabanca ve tüfekle ilgili atış eğitimlerinin verilebilmesi için bir simülatör sistemi projesine başladıklarını ve geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Atış simülatörlerine ilişkin geçmişte yazılım, dönüşüm kitleri, silah mekanizmaları gibi çok fazla yabancı bileşen kullanıldığını belirten Okutanoğlu, "Projede yazılımı tamamen kendimiz geliştiriyoruz. Donanım bileşenlerini de yerli alt yüklenicilerden tedarik ederek bir sistem kurma üzerine çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Güvenlik güçlerinin atış eğitimlerinde mermi harcamasının önüne geçilmesi, sabit hedeflerden kaynaklı olarak yeterli eğitimlerin alınamamasıyla ilgili eksiklikleri simülatörle kapatmak üzerine bir çalışma yaptıklarını anlatan Okutanoğlu, "Simülatör yaklaşık 5 aylık bir sürede hizmete girecek, çok kısa soluklu bir çalışma. Tabii bizim çalışmalarımız çok daha geriye gidiyor ama bu proje kapsamındaki çalışmanın 5 ayda tamamlanması ve hizmete girmesi hedefleniyor. İş kapsamında bize gösterilen yerlerde 3 ayrı oda planlanıyor ve her odada 5 kişiye kadar eğitim verilmesi amaçlanıyor." diye konuştu.

Gerçek çatışma ortamı deneyimi

Atış eğitimlerinin poligon yerine simülatörle verilmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Okutanoğlu, şunları kaydetti:

"Poligonlarda işin özünde sabit bir hedef var. Burada ise hızlı şekilde farklı kombinasyonlarda atış yapabilmek hem de karşı tarafla bir çatışma eğitiminin verilebilmesi söz konusu. Ülkemizde çok karşılaşılan bir çatışma ortamını da canlandırıyoruz. Bu tür çok karşılaşılan ortamlarda atış eğitiminin verilmesi, sadece sabit bir hedefe değil, dinamik hedeflere ateş edilebilmesi, farklı senaryolar, açık-kapalı mekan, bina içi, havaalanı güvenliği gibi birçok durumu atış simülatörü ile deneyimlemek mümkün. Böylece bir kişinin farklı durumlarda nasıl davranması gerektiğiyle ilgili, sadece atış yapmak da değil, atışa başlamak, ateş etmek ya da etmemek bunların her biri eğitim alan kişinin doğru şekilde karar vermesi gereken konular oluyor. Simülatörle verilen eğitimlerde tüm bunlar tekrar tekrar deneyimlenebilecek."