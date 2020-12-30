Son dakika haberleri! Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı

30.12.2020 11:01

Son dakika haber... Hakkari'de terörle mücadelede büyük başarı elde eden güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarla terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynağı olan uyuşturucuya da geçit vermiyor.

Hakkari'de terörle mücadelede büyük başarı elde eden güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarla terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynağı olan uyuşturucuya da geçit vermiyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güvenlik güçleri, bu yıl terör örgütü PKK ile mücadelede gösterdiği başarıyı uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede de gösterdi.

Kent genelinde yüzlerce başarılı operasyona imza atan güvenlik güçleri, 2 tonun üzerinde eroin, çeşitli türlerde yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan 5 ton asit anhidrit ele geçirdi.

Kaçakçılık operasyonlarında da yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara, nargile tütünü, akaryakıt, tıbbi ilaç, cep telefonu ele geçiren güvenlik güçleri, bu sayede terör örgütü PKK'nın finansal açıdan da ağır darbe almasını sağladı.

"Uyuşturucu ve terör birbiriyle bağlantılı"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, uyuşturucu ve terörün birbirlerini beslediklerini söyledi.

Bu yıl ele geçirilen uyuşturu bakımından kent tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştıklarını belirten Akbıyık, "2 tonun üzerinde eroin, çeşitli miktarlarda esrar ve diğer türlerde uyuşturucu ele geçirildi. 5 ton asit anhidrit ele geçirdik ki bundan da çok miktarda eroin yapılıyor." dedi.

Ülke sınırlarının alınan güvenlik tedbirleriyle koruma altında olduğunu vurgulayan Akbıyık, bu önlemlerle zehir tacirlerine geçit verilmediğini aktardı.

Güvenlik güçlerinin hem terör ve uyuşturucu ile mücadelede hem de huzur ve asayişin sağlanmasında büyük başarılara imza attıklarını kaydeden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Ülkemize bir gram dahi uyuşturucu girmemesi için mücadeleye devam edeceğiz. Hudut birliklerimiz, jandarmamız, emniyet teşkilatımız hepsi koordineli halde en üst düzeyde çaba sarf ediyorlar. Hakkarililerin artık terör, güvenlik diye bir gündemi yok. Hakkarili daha iyi eğitim, daha iyi sağılık hizmeti, festivaller, kültür, sanat, sportif faaliyetler istiyor. Hakkari halkı da başka yerlerdekiler gibi mutlu olmak ve bu hayatı normal bir şekilde yaşamak istiyor. Bunun için de Hakkari halkı hep birlikte teröre karşı duruyor."

Son dakika haberleri! Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı
Son dakika haberleri! Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı
Son dakika haberleri! Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı
Son dakika haberleri! Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı

Güvenlik güçleri, Hakkari, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada
Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu         
11:16
Tüm Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor; 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban gitti Tüm Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor; 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban gitti         
10:48
Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti         
10:20
Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı         
10:09
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti         
09:45
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı         
08:46
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de         
07:04
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 11:32:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei