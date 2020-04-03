Güvenlik güçleri ihtiyaç sahiplerine ödemeleri evlerinde yaptı - Son Dakika

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Güvenlik güçleri ihtiyaç sahiplerine ödemeleri evlerinde yaptı
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık nakdi yardımlar, Siirt'te jandarma, polis ve bekçiler tarafından evlerde teslim edildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık nakdi yardımlar, Siirt'te jandarma, polis ve bekçiler tarafından evlerde teslim edildi.
Siirt Valiliği, Bakanlıkça yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentteki 6 bin 631 aileye 1000'er liralık nakdi yardımların PTT şubesi ve kamu bankalarındaki ATM'lerin önünde oluşan yoğunluk nedeniyle ödemeleri evlerde yapıyor.
Jandarma, polis ve bekçilerden oluşan ekipler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek ödemeleri elden ailelere teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:17 Kaynak: AA
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