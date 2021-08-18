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Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette (1) - Son Dakika

Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette (1)

18.08.2021 11:07

ÖZKAN BİLGİN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, geceleri de termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile tespit ettikleri olaylara anında müdahale ediyor.

ÖZKAN BİLGİN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Türkiye- İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, geceleri de termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile tespit ettikleri olaylara anında müdahale ediyor.

Komşu ülke ile en uzun sınıra sahip olan Van'da, yasa dışı göçün engellenmesi, kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması ve PKK'lı teröristlerin ülkeye sızmalarının önüne geçilmesi amacıyla sınır hattında üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.

Bu kapsamda inşasına başlanan modüler beton duvar çalışmasının yaklaşık 6 kilometrelik bölümünün tamamlandığı İran sınır hattında, duvarın kalan kısmının tamamlanmasına, hendek kazma ve gözetleme kulelerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sınır boyunca güvenliğin daha sıkı tutulması için bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birlikler ile özel harekat polisleri, sağladıkları koordinasyon, onlarca zırhlı araç, drone, termal kamera, İHA ve SİHA'ların da desteğiyle İran sınırını kontrol ediyor.

Gündüz sınır hattında gözetleme, devriye görevi yapan, havadan bölgeyi kontrol eden güvenlik güçleri, hava kararınca da termal ve gece görüş özellikli kameralar, İHA ve SİHA'ların yardımıyla sınırı 24 saat göz hapsinde tutuyor. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı, gerekli tüm önlemlerin alındığı sınırda, gece yürütülen faaliyetlerle düzensiz göçmenlerin gecenin karanlığından yararlanarak sınırdan geçmeleri de engelleniyor.

"Yeni kule inşaatları devam ediyor"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, 2-3 yıldır sınırda alınan önlemlerin her geçen gün daha da artırıldığını ve güvenlik güçlerinin "hudut namustur" düsturuyla gece gündüz bölgede görev yaptığını söyledi.

Sınırda hendeklerin kazıldığını, modüler beton duvarın örüldüğünü, optik gözetleme kulelerinin inşa edildiğini anlatan Bilmez, "Yeni kule inşaatları devam ediyor. 24 saat esasına göre Kara Kuvvetlerine bağlı sınır birlikleri devriye dolaşıyor. 2. hatta Jandarma birlikleri görev yapıyor. İl dışından gelen özel harekat polisleri de hem Jandarma'ya hem sınır birliklerine yardımcı oluyor hem de bölgede çalışma yapan müteahhitlerin güvenliğini sağlamak için sınırda aktif görev yürütüyor. Her geçen gün sınırın geçişi konusundaki zorluklar artıyor." diye konuştu.

Vali Bilmez, "Elimizdeki istatistiki veriler bu seneki rakamların geçmişe göre artış olduğunu göstermiyor. Tam tersine alınan önlemlerle sınırda engellenenlerin sayısında daha çok artış olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Teknolojiyi en üst düzeyde kullandıklarını, İHA, SİHA, drone ve zırhlı araçlardaki termal görüntü alabilen sistemlerden yararlandıklarını aktaran Bilmez, sınır birlikleri, jandarma ve polisin uyum içinde görevini yaptığını vurguladı.

"Önlemler sayesinde azalmalar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz"

SİHA'lardan alınan görüntülerin ivedilikle ilgili birimlerle paylaşıldığını ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Sınırdaki ve sınır ötesindeki hareketlilikler gözlemlenerek gerekli önlemler alınıyor. Yakalananlar da hukuk çerçevesinde geri gönderme merkezlerine gönderiliyor ve deport (sınır dışı) işlemlerinin süreci başlıyor. Gece de önlemlerimiz aynı duyarlılıkla sürüyor çünkü göçmenlerin yağışlı havalarda ve gece karanlığında geçişi daha çok zorladığını biliyoruz. Buna yönelik önlemlerimizi alıyoruz. Geçişleri organize eden kişilerle mücadelede de ciddi bir artış var. Bu yıl 934 organizatör yakalanarak adli makamlara teslim edilmiş ve bunların yarıya yakını da tutuklanmış ama maalesef cezalar caydırıcı düzeyde değil. Yakaladığımız kaçakçıların birçoğu daha önce adli işlem gören kişilerden oluşuyor. Bir trafik kazasında hayatını kaybeden organizatörün daha önce 6 kez işlem gördüğüne şahit olduk. Önlemler sayesinde azalmalar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz."

Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette (1)
Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette (1)
Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette (1)
Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette (1)
Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette (1)

Güvenlik güçleri, Özel Harekat, Jandarma, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette (1) - Son Dakika


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