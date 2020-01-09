Güvenlik güçleri kilitli telefonunuza el koyduğunda hangi bilgilere ulaşabilir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güvenlik güçleri kilitli telefonunuza el koyduğunda hangi bilgilere ulaşabilir? - Son Dakika Dünya

Güvenlik güçleri kilitli telefonunuza el koyduğunda hangi bilgilere ulaşabilir?

6 saat önce

Her attığınız adımda yanınızda olan ve tüm hayatınıza tanıklık eden akıllı cep telefonları, hakkınızdaki bilgileri ne kadar güvenli tutuyor? Privacy International isimli bir uluslararası dernek, salı günü yayımladığı raporda, bulut teknolojisinin gizliliğe getirdiği tehlikeleri açığa çıkardı

Güvenlik güçleri kilitli telefonunuza el koyduğunda hangi bilgilere ulaşabilir?, System.String[]

Her attığınız adımda yanınızda olan ve tüm hayatınıza tanıklık eden akıllı cep telefonları, hakkınızdaki bilgileri ne kadar güvende tutuyor? Privacy International isimli bir uluslararası dernek, salı günü yayımladığı raporda, bulut teknolojisinin gizliliğe getirdiği tehlikeleri açığa çıkardı.


Çok çeşitli alanlarda kullanılan bulut teknolojisi, çoğu zaman bilginiz haricinde telefonunuzun internette tuttuğu verileri de kapsıyor. Emniyet güçleri, incelemek için telefonunuza el koyduğunda bu bilgilere ve dolaylı olarak hayatınıza dair tüm detaylara erişebiliyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı
Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'a yaptığı 'etek' yorumu olay oldu!

Son Dakika Haberleri
01:04 Evde yalnız yaşayan kişi uykusunda yangına yakalandı - Son Dakika Haber
00:56 İran Boeing şirketini uçak kazasını araştırma komisyonuna davet etti - Son Dakika Haber
00:18 9 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:18 Başkent'te sokak ortasında cinayet - Son Dakika Haber
00:14 Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika Haber
23:26 İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 01:53:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik güçleri kilitli telefonunuza el koyduğunda hangi bilgilere ulaşabilir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]