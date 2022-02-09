Güvenlik güçleri sokak hayvanları için Uludere ilçesine kulübe bıraktı - Son Dakika

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Güvenlik güçleri sokak hayvanları için Uludere ilçesine kulübe bıraktı

ŞIRNAK Şırnak'ın Uludere İlçe Emniyetine bağlı Hayvan Doğa ve Çevre Koruma Büro ekipleri, Uludere Kaymakamlığı bünyesinde sokak hayvanları için hazırladıkları barınakları ilçede farklı noktalara bıraktı.

Uludere ilçesinde güvenlik güçleri sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, kaymakamlık bünyesinde hazırladıkları barınakları ilçede farklı belirlenen yerlere bırakarak hayvanlar için sıcak yuva ortamı sağladı. Hayvanların sıcak ortanda olması için kulübeler strafor ve polar ile dizayn edildi.

Kulübelerden biri Güvenlik Köy Korucularının olduğu yere bırakıldı. Köy korucusu Ramazan Çelik, onların bölgesinde olan hayvanlarla kendilerinin ilgilendiğini söyledi. Polis ekiplerinin de hayvanların beslenmesi konusunda kendilerine destek verdiğini belirten Çelik, "Polisler, hayvanlar için mama getirdiler. Hayvanlar için kulübe getirdiler. Allah devletimize zeval vermesin. Hayvanları beslememiz için başta valimize, kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma oldu" dedi.