Güvenlik güçleri, yağış ve fırtına nedeniyle göçmenleri sahillere yaklaştırmadı - Son Dakika

İZMİR'de güvenlik güçleri, deniz yoluyla Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle izin vermedi. Geri dönen göçmenler, karayoluyla Edirne'ye hareket etti.

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, Türkiye'nin 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyan göçmenler, Yunanistan'a gidebilmek için harekete geçti. Kendi aralarında organize olan ve otobüs kiralayan göçmenler, deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçebilmek için yola koyuldu. Sakız Adası'na yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Çeşme Pırlanta Koyu'na gitmenin hesaplarını yapan göçmenlere, güvenlik güçleri engel oldu. İzmir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle güvenlik güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri sahillere yaklaştırmadı. Deniz yoluyla Yunanistan'a geçemeyen göçmenlerin, bunun üzerine kara yoluyla Yunanistan'a geçmek için yola koyulduğu öğrenildi.

BASMANE BOŞ KALDI

İzmir'de mültecilerin en fazla yaşadığı yerlerden Basmane semtinde de göçmenler ayrılmaya başladı. Genellikle bölgede bulunan otellerde kalan göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun Avrupa 'ya gitme hayaliyle Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru yola çıktığı öğrenildi. Çoğu zaman boş oda dahi bulunamayan birçok otelin boşaldığı belirtilirken, bölgede kalan az sayıda göçmenin de ilerleyen günlerde gitmek için hazırlık yaptığı ifade edildi.

Bölgede esnaflık yapan Mehmet Faruk Noyan (44), göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun sırt çantalarıyla birlikte ayrıldığını belirterek, "İki gündür büyük bir hareketlilik var. Bölgede oldukça az sayıda göçmen kaldı. Normalde bu park çok kalabalık olurdu. Fakat artık akşamları tek tük göçmen oluyor. Özellikle dün akşam sırt çantalarıyla birlikte yola çıktılar" dedi. Varol Topal (57) da, göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun ayrıldığını ifade etti.