Güvenlik güçleri yerli tabanca "Mete"yle kuşanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik güçleri yerli tabanca 'Mete'yle kuşanıyor - Son Dakika

Güvenlik güçleri yerli tabanca "Mete"yle kuşanıyor

6 saat önce

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan özgün yerli tabanca "Mete"nin sayısı 200 bini aştı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan özgün yerli tabanca "Mete"nin sayısı 200 bini aştı.

Güvenlik birimlerinin hafif ve etkin bir silaha sahip olması amacıyla üretilen özgün yerli tabanca Mete'nin, güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalarda önemli mesafe alındı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalayan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ "TP9 SF Mete", Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ise "SAR9 Mete" tabancalarını üretiyor.

İki şirketin toplamda 280 binden fazla Mete tabancası üretmesi öngörülüyor. Büyük bölümü teslim edilen tabancaların 180 binden fazlasının üretimini Sarsılmaz, 100 binden fazlasının üretimini ise Samsun Yurt Savunma üstleniyor.

Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında ortaya konulan bu tabancalarla güvenlik güçleri tarafından kullanılan silahlar, ateş gücü yüksek olanlarla değiştiriliyor. Samsun Yurt Savunma ve Sarsılmaz, partiler halinde teslimatlar gerçekleştiriyor.

Her iki tabanca da yüksek sıcaklık testlerinden, tuz sisi dahil zorlu çevresel koşul ve düşük sıcaklık testlerinden başarıyla geçti. 9x19 milimetre kalibreli mermi ateşleyen tabancalar, 30 bin atım namlu ömrüyle dikkati çekiyor.

Yarı otomatik tabancalar, polimer gövdeye ve 750 gram ağırlığa sahip. Tabancalar, iğne ateşleme ve tek hareket tetik mekanizmalarıyla görev yapıyor.

Görevin gerektirdiği aksesuarlarla donatılabilen tabancalar, hafif ve etkin yapısıyla güvenlik güçlerine hizmet ediyor.

Güvenlik güçleri yerli tabanca Mete yle kuşanıyor

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:03 Kaynak: AA
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