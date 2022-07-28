F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

28.07.2022 09:13
F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimizin son dönemde yurt içinde gerçekleştirmiş olduğu etkili operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne bir darbe daha Mardin'de vuruldu.

Güvenlik güçlerimizin son dönemde yurt içinde gerçekleştirmiş olduğu etkili operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne bir darbe daha Mardin'de vuruldu.

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalarda; 27 Temmuz 2022 tarihi saat: 19.40 sıralarında Mardin/ Nusaybin ilçesi Günyurdu köyü bölgesinde EGM İHA vasıtasıyla 3 örgüt mensubunun görüntüsü alındı. EGM İHA'nın hassas takibine saat 23.00 sıralarında Jandarma İHA'nın da takviye olmasıyla terör örgütü mensupları tam anlamıyla işaretlendi.

Saatlerce süren sabırlı takip sonucu Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordine kuruldu ve anında imha göreviyle havalanan F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Ayrıca atış gerçekleştirilen noktalar ve çevresini taramak, bahse konu bölgede olabilecek diğer örgüt mensuplarının da etkisiz hale getirilebilmesi amacıyla PÖH ve JÖH ortaklığında başlatılan geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mardin, SİHA, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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