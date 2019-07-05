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Güvenlik güçlerince aranan bir şahıs, Anamur'da yakalandı

54 dakika önce

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında, hakkında arama kararı bulunan bir şahıs yakalandı.

Güvenlik güçlerince aranan bir şahıs, Anamur'da yakalandı, System.String[]
Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında, hakkında arama kararı bulunan bir şahıs yakalandı.

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 105 kişinin Genel Bilgi Tarama sorgusu yapılırken, araması bulunan bir kişi de adli mercilere sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Ekiplerinin 2 iş yerinde yaptığı aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız tüfek, bunlara ait 11 adet mermi ve 23 adet dolu fişek ele geçirdi.

Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak 2 iş yeri ve 3 şahsa yönelik adli işlemler başlatıldığı belirtildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:19 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Anamur, 3. Sayfa
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