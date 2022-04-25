Güvenlik güçlerinden kaçarak tarlada izlerini kaybettirmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı - Son Dakika
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Güvenlik güçlerinden kaçarak tarlada izlerini kaybettirmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı

25.04.2022 13:13
Güvenlik güçlerinden kaçarak tarlada izlerini kaybettirmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı

Erzincan'da kaçak göçmenler kaçtı güvenlik güçleri tarla ve yol güzergahında titiz bir çalışma yürüterek peyderpey yakaladı.

Erzincan'da kaçak göçmenler kaçtı güvenlik güçleri tarla ve yol güzergahında titiz bir çalışma yürüterek peyderpey yakaladı.

İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve Erzincan'a kadar bir minibüsle getirilen 25'e yakın Afganistan uyruklu kaçak göçmen güvenlik güçlerinden kaçarak tarlada izlerini kaybettirmek istedi.

Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan - Erzurum kara yolu ve Çevre yolu Kemah kavşağı civarında kaçak göçmenlerin görülmesi üzerine durum güvenlik güçlerine ihbar edildi. Bunun üzerine kaçak göçmenlerin görüldüğü güzergahlara Sivil Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri ile resmi polis ekipleri sevk edildi.

Ekipleri fark eden kaçak göçmenler tarla ve ağaçlık alanlara kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Polislerin tarlada, harabe yerlerde, ağaçlık alanlarda adeta dedektif gibi iz sürdüğü titiz çalışma sonrasında Afganistan uyruklu kaçak göçmenler peyderpey yakalandı.

Kaçak göçmenleri Erzincan'a getiren bir minibüs ise terk halde bulundu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - ERZİNCAN

Güvenlik güçlerinden kaçarak tarlada izlerini kaybettirmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı
Güvenlik güçlerinden kaçarak tarlada izlerini kaybettirmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı
Güvenlik güçlerinden kaçarak tarlada izlerini kaybettirmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı
Güvenlik güçlerinden kaçarak tarlada izlerini kaybettirmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı
Güvenlik güçlerinden kaçarak tarlada izlerini kaybettirmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı

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Güvenlik güçleri, Afganistan, Erzincan, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik güçlerinden kaçarak tarlada izlerini kaybettirmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik güçlerinden kaçarak tarlada izlerini kaybettirmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı - Son Dakika
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