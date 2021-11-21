Güvenlik güçlerine ağırlığı azaltılmış 'Ultra hafif' balistik koruyucu miğfer - Son Dakika

ANKARA'da Türk savunma sanayi firması, güvenlik güçlerinin kullandığı balistik koruyucu ürünler arasında yer alan, ağırlığı azaltılmış yeni bir balistik koruyucu miğfer geliştirdi. Firmanın Genel Müdürü Selçuk Şentürk, 'Ultra Hafif Miğfer' adını verdikleri miğferin hafifliğine dikkat çekerek "Ürünlerimizi hem kendi güvenlik güçlerimize, emniyet teşkilatımıza hem de yurt dışındaki güvenlik güçlerine veriyoruz" dedi. Ankara'da savunma sanayi firması CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri A.Ş. hem platform hem de kişisel korumaya yönelik balistik çözümler üretip, geliştiriyor. Yurt içinde ve dışında önemli projelerde yer alan firma, balistik koruyucu miğferler ile ilgili yenilikçi ve geliştirilmiş çözümlere de imza atmayı sürdürüyor. Firmanın geliştirdiği balistik koruyucu miğferler; ağırlıkları ve koruma seviyeleri ile dikkat çekiyor. Miğferler üzerine eklenebilen modüler plakalar sayesinde 7,62 mm mühimmata karşı koruma sağlayabiliyor.

'EN HAFİF MALZEMEDEN ÜRETİLİYOR'

Firmanın Genel Müdürü Selçuk Şentürk, geçmiş yıllarda askerlerin kullandığı kaskların çelikten yapıldığını, ağırlığının 3,5 kilo olduğunu söyledi. Çelik kaskların ağır ve kullanımının zor olduğunu belirten Şentürk, "Daha sonra kompozit miğferler geldi ama onlar eski teknoloji malzemelerle üretiliyordu. Onlar da çelikten hafif olmasına rağmen nispeten ağırdı ve hava koşullarından olumsuz etkilendikleri için bir süre sonra sıkıntı yaşamaya başlıyordunuz. Bizim kendi geliştirdiğimiz balistik koruyucu miğferler ise şu anda dünyada mevcut en hafif malzemelerden üretilen ve balistik performansı en yüksek olanlar. Bu miğferleri belirlenmiş uluslararası balistik standartlarda üretiyoruz. Ürünlerimizi hem kendi güvenlik güçlerimize, emniyet teşkilatımıza hem de yurt dışındaki güvenlik güçlerine veriyoruz" dedi. Şentürk, şu anda 13 ülkeye personel ve platform koruyucu çözümler ihracatı yaptıklarını belirtti.

'SADECE AĞIRLIĞINI AZALTMAYA ÇALIŞMADIK'

Şentürk, Ar-Ge ekibinin ürünler üzerinde sürekli çalıştıklarını ve yeni çözümler ürettiklerini belirterek, "Sadece ürünlerimizin ağırlığını azaltmaya çalışmadık, aynı zamanda kullanım konforunu da artıracak sistemleri geliştirmeyi hedefledik" dedi. Yeni geliştirdikleri 'Ultra Hafif Miğfer' adını verdikleri miğferlerinin en hafif olduğuna dikkat çeken Şentürk, şöyle konuştu:

"Aksesuarsız ağırlığı 1 kilonun biraz altındadır. Balistik koruma performansı ise halihazırdaki 1,5 kiloluk kasklardan daha yüksek seviyededir. Burada ulaşmaya çalıştığımız şey; balistik koruma seviyesini artırırken ağırlığını hafifleterek kullanıcıların sahada bunu daha rahat bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Geliştirdiğimiz bir diğer iyileştirmemiz ise balistik koruyucu miğferlerimizin içerisinde yer alan ped sistemidir. Bu sistem bizim yıllarca üzerinde çalıştığımız, testlerini yaptığımız farklı sünger ve sönümleme sistemlerinden oluşan kompleks bir yapıdır."