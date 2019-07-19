Son Dakika Haberleri: Güvenlik güçlerine çorba ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Güvenlik güçlerine çorba ikramı

1 saat önce

Klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalara da büyük önem veren Mamak Belediyesi, gece mesaisi yapan polis, jandarma ve güvenlik görevlilerine sıcak çorba dağıtımına başladı.

Güvenlik güçlerine çorba ikramı, System.String[]
Klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalara da büyük önem veren Mamak Belediyesi, gece mesaisi yapan polis, jandarma ve güvenlik görevlilerine sıcak çorba dağıtımına başladı.

Çorba ikram aracından ilk çorba dağıtımını ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptı. Samsun yolu polis uygulama noktasında gece mesaisi yapan polis ve jandarmalara sıcak çorba dağıtan Köse, ardından Üreğil Millet Bahçesi'nin güvenliğini sağlayan görevlilere çorba ikramında bulundu. Köse'nin bir sonraki adresi ise Mamak Polis Merkezi oldu.

Belediye olarak sosyal hayatta, sporda, sanatta ve diğer alanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için farklı projeler ürettiklerini dile getiren Köse, "Bizim anlayışımızda halka hizmet Hakk'a hizmet demektir. Halkımızla birlikte oluyoruz ve her zaman da olmaya devam edeceğiz. Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece mesaisi yapan arkadaşlarımıza çorba ikramına başladık. Vatandaşımızın doğumundan ölümüne kadar her noktada, her projede bir arada olacağız. Çorbalar bizden, afiyet olsun" dedi. - ANKARA
Mamak Belediyesi, Jandarma, Polis, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı Fazıl Say, Erdoğan'a hakaretten ceza alan Zuhal Olcay'a destek oldu Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık Altının ons fiyatı son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:31:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenlik güçlerine çorba ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]