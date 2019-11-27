Son Dakika Haberleri: Güvenlik güçlerine destek için bisikletiyle 1200 kilometre yol kat etti
Son Dakika Güncel Güvenlik güçlerine destek için bisikletiyle 1200 kilometre yol kat etti - Son Dakika

Güvenlik güçlerine destek için bisikletiyle 1200 kilometre yol kat etti

6 saat önce

BARIŞ Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bisikletiyle yaklaşık 1200 kilometrelik yol kat edip, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Fahrettin Şener, güvenlik güçlerine Türk bayrağı hediye etti.

Güvenlik güçlerine destek için bisikletiyle 1200 kilometre yol kat etti, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bisikletiyle yaklaşık 1200 kilometrelik yol kat edip, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Fahrettin Şener, güvenlik güçlerine Türk bayrağı hediye etti.

Balıkesir Susurluk'ta AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Şener, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bisikletiyle yola çıktı. Yaklaşık 1200 kilometre yol kat edip kente Hatay'a ulaşan Şener, ilk ziyaretini İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'a yaptı. Yavuz'a Türk bayrağı hediye eden Şener, daha sonra geldiği Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'nda görev alan Jandarma personeli ile Reyhanlı- Antakya karayolu üzerinde görev yapan Emniyet Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Şener, ziyareti sırasında güvenlik kuvvetlerine Türk Bayrağı hediye ederek, başarılar diledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG'li teröristlere karşı sınır güvenliğini korumak amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bisikleti yola çıktığını söyleyen Şener, "Farkındalık oluşturmak amacıyla sınır birliklerinde görev yapan güvenlik kuvvetlerine destek olmak ve başarı dilemek amacıyla geldim. Ziyaretimde hem bölgede görev yapan güvenlik kuvvetlerimizi ziyaret ettim ve hem de Türk bayrağı hediye ederek başarı diledim" dedi.

Şener, Hatay ziyareti öncesinde de Türkiye'nin farklı illerine gittiğini ve toplamda 6 bin kilometre yolu bisiklet ile kat ettiğini söyledi.


Barış Pınarı Harekatı, Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek
Gelin-kaynana kendi işlerinin patronu oldu İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:06:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenlik güçlerine destek için bisikletiyle 1200 kilometre yol kat etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]