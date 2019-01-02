Güvenlik Güçlerine Kaymakam Morali
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Yüksel Kara, yeni yılda güvenlik güçlerine moral oldu.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde Kaymakam Yüksel Kara
, yeni yılda güvenlik güçlerine moral oldu. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, huzur ve güvenlik çalışmaları içinde yeni yıla görev başında giren güvenlik güçlerini yalnız bırakmadı.
Tavşanlı Kaymakamı Kara, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü ve Tavşanlı İlçe Jandarma
komutanlarıyla görev yapan jandarma ve emniyet ekiplerini görev başında ziyaret etti. Çalışmalarda ekiplerle buluşan Kaymakam Kara, jandarma ve polislerin yeni yılını kutladı, çalışmalarından kolaylıklar diledi. Kara ardından, Tepecik
beldesinde kahvehanelerde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, yeni yıllarını kutladı. (Tİ - EFE
) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:55 Kaynak: İHA
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