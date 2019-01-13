Güvenlik Güçlerine Kışlık Malzeme Dağıtıldı

Hakkari'nin değişik uygulama noktalarında soğuk kış şartlarında görev yapan güvenlik güçlerine kışlık malzeme dağıtıldı.

Hakkari'nin değişik uygulama noktalarında soğuk kış şartlarında görev yapan güvenlik güçlerine kışlık malzeme dağıtıldı.



İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kentin güvenliği ve asayişi noktasında özverili çalışmalarına devam eden güvenlik güçlerine kışlık malzeme desteğinde bulunduklarını ifade etti. Güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat vatandaşların mal ve can güvenliği için görevi başında bulunduklarını dile getiren Dilberoğlu, "Kentin değişik noktalarında bulunan Kale-2, Kale-3, Depin ve Merzan kontrol noktalarında görevli güvenlik güçlerine yoğun kış şartlarında rahat ve verimli görev yapabilmeleri, kendilerini yoğun kış mevsimi şartlarından koruyabilmeleri amacıyla, kışlık kulaklık, kazak, çorap ve çeşitli ekipmanlar dağıtıldı" dedi.



Uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçleri ise duydukları memnuniyeti dile getirerek emniyet müdürlüğüne teşekkür ettiler. - HAKKARİ

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